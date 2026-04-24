シルヴェスター・スタローン出演の『アーマー 炎の戦い』が7月3日にDVDレンタル＆デジタル配信開始
ハークは、シルヴェスター・スタローンが出演するクライムアクション『アーマー 炎の戦い』のレンタルDVDリリースおよびデジタル配信を2026年7月3日に開始する。
シルヴェスター・スタローン出演の『アーマー 炎の戦い』が7月3日にDVDレンタル＆デジタル配信開始
『アーマー 炎の戦い』は、ジェイソン・パトリック主演のクライムアクション。日本では劇場未公開で、2026年3月にWOWOWで放映された。地方の橋の真ん中で爆破され横転した現金輸送車の中と外で、閉じ込められた警備員の父子と襲撃した武装グループが駆け引きを展開する。防弾仕様の車に籠城した父子と、父子を追い出したいグループがあの手この手で戦うのが見どころだが、主人公である父子の複雑な過去を巡るドラマが彩りを添えている。
『スリーパーズ』（1996）『スピード2』（1997）などで知られる主演のジェイソン・パトリックは父のジェームズを演じる。スタローンは、武装グループのリーダー格・ルーク役だ。『ロッキー』（1976）『ランボー』（1982）で築いた不屈のヒーロー像とは対極にある冷酷な男を演じているのもまた見どころのひとつ。
■ストーリー
米南部。元保安官ジェームズ（シルヴェスター・スタローン）は息子ケイシー（ジェイソン・パトリック）と現金輸送車を運転する警備員の仕事をしているが、ある日、2人の現金輸送車は追ってきた黒いバンとカーチェイスになり、ある橋の途中で行く手をふさがれる。バンに乗っていた武装グループの爆撃に遭い、輸送車は横転してしまう。ケイシーは銃撃戦で負傷するが、父子が籠城を始めた輸送車は防弾仕様で、一味の武器は歯が立たない。父子はその朝に積んだ大量の金塊が一味の目的だと気付く。
■出演
ジェームズ・ブロディ：ジェイソン・パトリック
ケイシー・ブロディ：ジョシュ・ウィギンズ
ルーク：シルヴェスター・スタローン
スモーク：ダッシュ・ミホク
テックス：ブレイク・シールズ
■スタッフ
監督：ジャスティン・ラウト
製作：ジョエル・コーエン、ランドール・エメット、グウェン・オズボーン
脚本：コリー・トッド・ヒューズ、エイドリアン・スペッカート
(C) 2024 Last Meals Holdings, LLC. All rights reserved.
シルヴェスター・スタローン出演の『アーマー 炎の戦い』が7月3日にDVDレンタル＆デジタル配信開始
『アーマー 炎の戦い』は、ジェイソン・パトリック主演のクライムアクション。日本では劇場未公開で、2026年3月にWOWOWで放映された。地方の橋の真ん中で爆破され横転した現金輸送車の中と外で、閉じ込められた警備員の父子と襲撃した武装グループが駆け引きを展開する。防弾仕様の車に籠城した父子と、父子を追い出したいグループがあの手この手で戦うのが見どころだが、主人公である父子の複雑な過去を巡るドラマが彩りを添えている。
■ストーリー
米南部。元保安官ジェームズ（シルヴェスター・スタローン）は息子ケイシー（ジェイソン・パトリック）と現金輸送車を運転する警備員の仕事をしているが、ある日、2人の現金輸送車は追ってきた黒いバンとカーチェイスになり、ある橋の途中で行く手をふさがれる。バンに乗っていた武装グループの爆撃に遭い、輸送車は横転してしまう。ケイシーは銃撃戦で負傷するが、父子が籠城を始めた輸送車は防弾仕様で、一味の武器は歯が立たない。父子はその朝に積んだ大量の金塊が一味の目的だと気付く。
■出演
ジェームズ・ブロディ：ジェイソン・パトリック
ケイシー・ブロディ：ジョシュ・ウィギンズ
ルーク：シルヴェスター・スタローン
スモーク：ダッシュ・ミホク
テックス：ブレイク・シールズ
■スタッフ
監督：ジャスティン・ラウト
製作：ジョエル・コーエン、ランドール・エメット、グウェン・オズボーン
脚本：コリー・トッド・ヒューズ、エイドリアン・スペッカート
(C) 2024 Last Meals Holdings, LLC. All rights reserved.