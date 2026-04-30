4月30日放送のABEMA『さよならプロポーズ via オーストラリア』第9話で、決断前夜に彼氏が部屋を出て行き、別々の夜を過ごすことになった元アイドルのモデル美女・ルナ（29）が、インタビューでその夜の心境を明かした。

【映像】修羅場の末にユウキが部屋を出ていく瞬間

本番組は、付き合いながらも結婚に踏み出せない3組のカップルが「結婚するか」「別れるか」を決断する7日間の旅を追うドキュメンタリー。彼らが最終日に直面する選択は、視聴者にも「自分ならどうする？」と深く問いかける内容となっている。

前夜、出産計画や金銭感覚を巡って大衝突し、貯金なしの浪費家彼氏・ユウキ（31）が「1人で考えたい」とラウンジへ退出。一晩別々に過ごすことになったが、超倹約家のルナは「同じベッドでまた寝ると、なんとなく仲直りしちゃうのが多いんで」と、長年付き合ってきた甘えん坊彼氏との“なあなあの関係”を絶つために、距離を置けてよかったと肯定的に振り返った。

「一番大きな根っこの部分が納得いかないと、彼が『結婚したい』と言ってくれても私は嫌」と強い覚悟を語ったルナ。しかし、翌日に訪れた最後のデートスポットで山頂の絶景を見下ろすと、これまでのカップルとして過ごしてきた日々を思い出し、彼女の目から思わず涙がこぼれ落ちた。

「別れるかもと思うとね。寂しいよね」と本音を漏らしたルナ。毅然とした態度を見せながらも、心の中では激しく揺れ動く29歳元アイドルのリアルな涙に、スタジオ陣も静かに見入っていた。