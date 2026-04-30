迫力あるデザイン＆ハイパワーな新型モデルに注目！

2026年2月19日、アウディが新型モデル「RS5」を発表しました。今回発表された新型RS5は、2025年まで販売されていた「RS4」の後継モデルです。

大きなトピックとして、RSシリーズで初めてパワートレインにPHEVを採用し、注目を集めています。

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アウディでは、「RS」シリーズとして、モータースポーツ活動で得た技術や知見を取り入れた高性能スポーツモデルを展開しています。

その中でも人気モデルのひとつが、「A4」をベースとしたチューニングモデルであるRS4です。

2025年まで展開されていた4代目RS4は、5ドアワゴンタイプのボディに、最高出力450psを発揮する2.9リッターV型6気筒ツインターボエンジンを搭載したハイパフォーマンスモデルでした。

A4が「A5」に統合されたことに伴い「RS4」は販売終了となりましたが、その後継としてA5ベースの新型RS5が登場しました。

新型RS5の最大の特徴はパワートレインです。RSシリーズで初めてPHEVを採用し、従来モデルと比べて性能が大幅に向上しています。

エンジンには、RS4と同じ2.9リッターV型6気筒ツインターボを採用していますが、改良型ミラーサイクルの導入などにより強化され、最高出力は510psへと向上しました。

これに22kWhのバッテリーとトランスミッション一体型モーターを組み合わせることで、システム最大出力は639psに達します。

トランスミッションには8速ATを採用し、駆動方式にはアウディ伝統の四輪駆動システム「quattro」を採用。0-100km／h加速は3.6秒と優れた性能を発揮します。

強力なパワーを制御するため、足回りにはツインバルブ式ショックアブソーバーを備えた専用スポーツサスペンションを装備。

さらに、量産モデルとして世界初となる電気機械式トルクベクタリングシステムを搭載しています。

前後のトルク配分を的確に制御することで、ハイパワーでありながら安定した走行性能を実現しています。

さらに、「RSトルクリア」と呼ばれる、後輪の駆動力を高めるドライブモードも搭載。リアを滑らせるようなダイナミックな走りを楽しむことも可能です。

ボディタイプはセダンとワゴンタイプの「アバント」の2種類。ボディサイズは全長4896mm×全幅1952mm×全高1428mm（アバントは1446mm）とされ、いずれもベースのA5より前後ともに約9cmワイド化されています。

専用グリルやディフューザー、左右2本出しのテールパイプなど、エクステリアもよりスポーティに仕上げられています。

特に目を引くのがフロントグリルとテールパイプです。グリルはベースモデルとは異なるハニカムタイプを採用し、デイタイムランニングライトとの組み合わせにより、精悍な印象を演出します。

また、テールパイプは大径の2本出しとすることで、リアエンドに力強さを加えています。

さらに、「アウディドライビングエクスペリエンス機能」が標準装備される点も魅力です。

走行ルートの分析や保存が可能で、一般道路での走行記録の確認に加え、サーキット走行時にはセクタータイムの分析・保存も可能です。RSトルクリアモード使用時には「ドリフトアングル」も記録されます。

RS5は2026年夏のデリバリーが予定されています。販売価格はセダンが10万6200ユーロ（約1996万円／※2026年4月中旬、以下同）、アバントが10万7850ユーロ（約2027万円）です。

日本市場への導入についてはまだ詳細が発表されていませんが、日本でも人気モデルとなることが期待されます。