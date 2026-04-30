◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―３広島（３０日・東京ドーム）

巨人はウィットリーが６回無安打無失点の快投を見せたが、８回に８試合連続無失点中だったルシアーノが坂倉に逆転３ランを浴びて逆転負け。阿部監督は２日連続で登板を回避した大勢のコンディションに言及した。

一問一答は以下。

―ルシアーノは期待を込めて送り出した。

「重圧がかかるところで行かせているこっちの責任なので」

―大勢はコンディションを考慮しての登板回避か。

「そうですね。今日は行けないって判断したので」

―登録抹消していないのは重症ではないからか。

「そうですね。思ったよりも今日の状態が良かったので、一応抹消しないという方向で決めました」

―明日以降登板する可能性はある。

「タイガース戦もちょっとどうかなってとこなので様子見ですかね」

―ウィットリーは脚をつったか。

「つっただけです」

―無安打投球だったが。

「けど反省するところはあると思うので。タダで塁あげてるケースが多かったんでね。そこは反省点として修正してほしいと思います」

―連戦でブルペンのやり繰りも難しいがどう戦っていくか。

「とにかく、いる戦力で何とか頑張りたいなと思います」

―３、４月は収穫もあった１か月だったか。

「収穫もありましたし、反省すべき点もありましたし、僕自身も反省するところもありましたし、またそれを見直して次の明日からにつなげたいなと思います」