

加藤史帆

元日向坂46の加藤史帆が、今野大輝とW主演を務めるCBCテレビ「ドラマトリップ」枠『その天才様は偽装彼女に執着する』（4月23日より毎週木曜深夜0時58分〜放送）に出演する。加藤が演じるのは、若月郁（今野大輝）と恋人契約を結ぶことになる星野凛だ。本作は、累計発行部数90万部を突破し、電子書籍ストア「ブックライブ」で2年連続総合1位に輝いた村山犬・ちかふじによる同名コミックの実写ドラマ化。ハイスペックながら独占欲の強い郁と、30歳目前の「世話焼き不憫女子」凛という正反対な二人が織りなす、もどかしくも一途な「契約」から始まるラブストーリーだ。本作で数々の胸キュンを経験したという加藤に、役作りや撮影現場でのエピソードを聞いた。（取材・撮影＝村上順一）

目標はさらに成長して森カンナと共演

――本作への出演が決まった時の心境を教えてください。

「楽しそう」というのが最初の感想でした。原作を読ませていただくと、想像以上にラブリーなお話で。ドラマオリジナルの展開も盛り込まれているのですが、内容が甘くて、キャストみんなで「これ、照れるね」と言いながら台本を読みました。――以前からラブコメ作品への出演意欲はあったのでしょうか？

はい。ラブコメ作品は「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる」（MBS）に森カンナさんとW主演で出演させていただいたことはありましたが、それ以降、ラブコメをやりたいという思いは強かったものの、なかなかチャンスがなく、お話をいただいた時は「楽しみだ！」という気持ちが一番にこみ上げました。――当時と比べて、俳優としての成長を実感している部分はありますか？

カンナさんと初めてお芝居をさせていただいた時は、「人前でセリフを覚えて言う」ということだけで精一杯の状態でした。それに比べると、今は「この役がどういう気持ちで、どういう状況に置かれているのか」を冷静に考えられるようになったと思います。少しは成長できたのではないでしょうか。さらに成長した姿で、またカンナさんとご一緒させていただくことが今の私の目標です。

自分の気持ちに嘘をつかない

――演じられる星野凛は、どのようなキャラクターだと捉えていますか？

凛ちゃんは一生懸命で真面目な努力家、自分の弱さを他人に見せない強さも持っています。最初は「おとなしい子」だと思っていたのですが、監督から「星野凛はハキハキ、キビキビしている人だよ」とご指導いただき、コメディ要素があるシーンでは郁に突っ込んだり、大げさな動きをしてみたりと、これまでにないチャレンジもしています。――自分自身と凛で、共感できる部分はありますか？

嫌なことがあっても表に出さず、内に秘めてしまうところは似ているかもしれません。私は我慢強い方なのですが、溜め込みすぎてしまうこともあります。だからこそ、演じる上では自分の気持ちに嘘をつかないよう、意識しました。――役作りのために準備したことは？

まずは見た目からということで、髪色を暗くしました。また、普段の私はテンションが低めなので、凛ちゃんの明るさを保つため、意識的にエネルギーを上げて過ごすように心がけていました。――キュンキュンするシーンでの課題はありましたか。

自分から告白するセリフは過去に経験があったのですが、相手からのアプローチを受けて反応するという演技は今までなかったので、ちゃんとできているか心配でしたし、課題の一つでもありました。胸キュンシーンでは、監督から「ここは最大級のキュンです！」といったご指示をいただくこともあり、このドラマを通して様々な胸キュンを経験させていただきました。

精神力を鍛えられた撮影

――W主演を務める今野大輝さんの印象はいかがでしたか。

最初は金髪で全身黒色の洋服を着ていらしたので「クールな方かな」と思っていたのですが、実際はおっとりしたのんびり屋さんでした。撮影の合間には今野さんのツアーのお話や、私がホラー好きなので心霊体験のお話をしてくださいました。撮影が進むにつれ、最初は胸キュンなセリフに照れていた今野さんが、後半は全く動揺せずに演じられるようになっていく……そんな“胸キュン成長記”を間近で見られたのも面白かったです。――座長としてはどんな意識でいましたか。

普段は無口な方なのですが、凛ちゃんが明るいキャラクターなので、役と同様に自分もなるべく明るくいようと努めていました。今野さんは今回が初めての連続ドラマ出演ということで、私自身もまだまだ未熟ですが、もし自分が不安な様子を見せてしまったら、今野さんはもっと不安になってしまうかもしれない。そう考えて、強い気持ちで現場に臨みました。――撮影現場での印象的なエピソードがあれば教えてください。

家の中のシーンが多く、セットにこもりきりになることもあったので、精神力を鍛えられました（笑）。疲れたときは、セットにある植物の葉っぱをこっそり触って、緑からエネルギーをもらってリラックスしていました。――最後に、ドラマを楽しみにされている方へメッセージをお願いします。

単なるラブコメディではなく、過去の人間模様も丁寧に描かれています。今野さんのファンの方は毎週、胸キュンポイントが満載だと思います。皆さんもぜひ、ご自身を凛ちゃんに重ね合わせて、キュンキュンしながら楽しんでいただけたら嬉しいです。（おわり）ヘアメイク：夢月スタイリスト：辻村真理

番組概要

タイトル：『その天才様は偽装彼女に執着する』（全８話）配信：4月23日（木）より、CBCテレビ【ドラマトリップ】枠（毎週木曜深夜0時58分）にて放送開始出演：今野大輝（B＆ZAI）、加藤史帆

ほか原作：村山犬・ちかふじ『その天才様は偽装彼女に執着する』（ライブコミックス「COMICエトワール」刊）監督：松嵜由衣／鳥居加奈／井上雄介脚本：下亜友美制作会社：MMJ製作：「その天才様は偽装彼女に執着する」製作委員会エイベックス・ピクチャーズ

CBCテレビ