確かに高いホテルや食事も思い出になるけど…物価高でも旅行を諦めない36歳女性が「価値」を感じること
物価高が続く中、以前のように気軽に旅行ができなくなったと悩む人も多いのではないでしょうか。しかしそんな中でも、工夫を凝らして旅を楽しみ続けている人たちがいます。
All About編集部は全国20〜60代の200人を対象に「物価高でも旅を楽しむ人の『家計やりくり』調査」を実施しました。今回はその中から、長野県に住む36歳女性のエピソードを紹介します。
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：パート・アルバイト
・職業：食品製造
・世帯年収：400万円
・貯蓄：約100万円
最近女性が行って感動した旅先は埼玉県坂戸市にある「五千頭の龍が昇る聖天宮」だそう。どんな思い出ができたのでしょうか。
「素晴らしかったです。彫刻や装飾がとても美しく、見えた瞬間家族で思わずすごいと声が出るほどでした」
「物価高で米やお菓子の値段がどんどん上がっていて、何か工夫しないとどんどん膨れ上がると思ったので」
旅先でも食べ物の価格高騰を感じることがあるそうで、「出先の食事の値段が本当に高い。またコンビニなども普通に高いので、あえてコンビニで買って食べても全然節約したという感じがしない。なので地元のスーパーなどでご当地のものを買って、なるべく安く食事を楽しんでいます」と、費用を抑えながらも楽しみは減らさない工夫をしているよう。
一方、たとえ物価高といえど旅行中の「施設の入館料や体験費」だけはケチりたくないそう。
「高くても出し惜しみせず行きたいところには絶対行く、体験したいものは絶対体験する。旅行は楽しみや、自分の経験を増やしたり思い出を作ったりする機会で、安ければいいというものではないと思うので」
最後に、今後の「旅とお金の付き合い方」について考えていることを聞きました。
「無理をして高い料金のホテルに泊まったり食事をしたりすることは確かに思い出になると思いますが、個人的にはそこでしかできない体験や、見られないものなどの方に価値を感じます。なので抑えるとこは抑えてここぞという時には出す、メリハリのある旅行をしていきたいです」
＜調査概要＞
物価高でも旅を楽しむ人の「家計やりくり」調査
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年4月9〜10日
調査対象：全国20〜60代の200人（男性：53人、女性：147人）
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部は全国20〜60代の200人を対象に「物価高でも旅を楽しむ人の『家計やりくり』調査」を実施しました。今回はその中から、長野県に住む36歳女性のエピソードを紹介します。
思わず“すごい”と声が出た旅先【回答者プロフィール】
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：パート・アルバイト
・職業：食品製造
・世帯年収：400万円
・貯蓄：約100万円
「素晴らしかったです。彫刻や装飾がとても美しく、見えた瞬間家族で思わずすごいと声が出るほどでした」
抑えるものとケチらないもの旅行を満喫した女性ですが、旅行代のために家計はどのように管理しているのでしょうか。女性に聞くと、「食費」を見直し、月1万5000円ほど節約しているといいます。
「物価高で米やお菓子の値段がどんどん上がっていて、何か工夫しないとどんどん膨れ上がると思ったので」
旅先でも食べ物の価格高騰を感じることがあるそうで、「出先の食事の値段が本当に高い。またコンビニなども普通に高いので、あえてコンビニで買って食べても全然節約したという感じがしない。なので地元のスーパーなどでご当地のものを買って、なるべく安く食事を楽しんでいます」と、費用を抑えながらも楽しみは減らさない工夫をしているよう。
一方、たとえ物価高といえど旅行中の「施設の入館料や体験費」だけはケチりたくないそう。
「高くても出し惜しみせず行きたいところには絶対行く、体験したいものは絶対体験する。旅行は楽しみや、自分の経験を増やしたり思い出を作ったりする機会で、安ければいいというものではないと思うので」
メリハリのある旅行をしていきたい女性にとって旅行はどのような存在なのか、物価高でも旅行を諦めない理由を聞くと、「旅行は家族や友人と思い出を作ったり、楽しい気持ちを共有したりする大切な機会です。同じ気持ちや体験を共有することによってより深く楽しく、人間関係を深めることができると思います」とコメント。
最後に、今後の「旅とお金の付き合い方」について考えていることを聞きました。
「無理をして高い料金のホテルに泊まったり食事をしたりすることは確かに思い出になると思いますが、個人的にはそこでしかできない体験や、見られないものなどの方に価値を感じます。なので抑えるとこは抑えてここぞという時には出す、メリハリのある旅行をしていきたいです」
＜調査概要＞
物価高でも旅を楽しむ人の「家計やりくり」調査
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年4月9〜10日
調査対象：全国20〜60代の200人（男性：53人、女性：147人）
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)