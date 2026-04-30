岡山県新見市で、市の特産品の「リンドウ」を新たなかたちでアピールしようという取り組みが始まっています。挑戦するのは、リンドウの花を使ったドレス作り。きょう（30日）は、関係者が集まりそのデザインについて話し合いました。

【写真を見る】思いついたのは生花のドレス 特産品の「リンドウ」を全国にアピール ブライダルなどでの活用を【岡山】

新見市のリンドウを全国に知ってもらおうと思いついたのは

（ファッションデザイナー 豊田光さん）

「こういうのがいいかなと思って…」

（関係者）

「おぉ～」

イラストで描かれた、きらびやかなドレス。あしらわれているのは、リンドウの花です。

花を体験してもらうために…「着てもらう」のはどうだろう

新見市は、西日本最大のリンドウの産地。岡山県内では約8割のシェアを誇ります。

しかし、全国で流通するのは東北地方で育ったものがほとんどで、岡山県産は約2%に留まっています。

そこで、新見のリンドウをアピールし全国に販路を広げようと、市の地域おこし協力隊が企画したのが花を使ったドレス作りです。

（新見市 地域おこし協力隊 市竹裕隊員）

「物としての価値以上にするとしたら、「体験」。花を体験させる。どういう方法があるかなというところで、『着てみるか』と」

生花でつくった世にも珍しいドレス。

図案は京都府在住のファッションデザイナー豊田光さんが担当します。

生花のドレス 8月ごろの完成を目指して「わくわくしています」

花の収穫は6月ごろから始まるため、きょう（30日）は、リンドウの育つ「ほ場」や、生地として使う予定の和紙の原料などを見学。

完成イメージを膨らませていきました。

（ファッションデザイナー 豊田光さん）

「こんな素敵なものがいっぱい咲いているんだよっていうのを、全国のたくさんの人に知ってもらいたいというのはあるので」

「ちょっと楽しみです、自分でも。わくわくしています」

ドレスは今年8月下旬ごろの完成を目指していて、ブライダルなどでの活用を想定しているということです。