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YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が、「【APEXでキーボード操作時に文字が出る！？】回避策｜日本人のキーマウ勢のみに生じているバグ」と題した動画を公開した。動画では、PC版『Apex Legends』で多くのユーザーを悩ませている文字入力バグについて、その原因と具体的な回避方法をわかりやすく解説している。



2024年6月26日のアップデート以降、PC版の同タイトルでキーボードを操作すると、画面左上に入力欄が突然表示されてしまう不具合が多発している。このバグが発生すると、ゲーム画面が裏側に回ってしまったり、全画面モードが強制的に解除されてウィンドウモードになってしまったりするなど、プレイに重大な支障をきたすことが多くのユーザーから報告されている。



鍋ログによると、この現象はもともと英語入力の環境では発生しておらず、「日本のキーマウ勢にのみ生じている」という。動画作成の2024年11月時点でも運営による修正が行われていないため、今回は応急的な解決策として「US入力への切り替え」を提案している。



具体的な回避手順は非常にシンプルだ。「Windowsキーを押下しながらスペースキーを押下」すると、画面右下に言語切り替えのウィンドウが表示される。そのままスペースキーを何度か押し、「ENG 英語（米国） US」を選択することで、入力欄が表示される現象を回避できるという。



ただし、この設定を行うとゲーム内チャットでの日本語入力ができなくなる点には注意が必要だ。「あくまで応急対策で、抜本的な解決は運営の修正待ち」と鍋ログは語っている。キーボード操作時の予期せぬ挙動に悩まされている日本のPCプレイヤーにとって、この応急処置は快適なプレイ環境を一時的にも取り戻すための有効な手段となりそうだ。