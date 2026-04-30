祝日明け３０日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前営業日の２８日比４５２円５１銭（０・９４％）安の４万７８１１円２８銭だった。

４営業日ぶりに下落した。３３３銘柄のうち、７割超にあたる２４２銘柄が値下がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前営業日比６３２円５４銭（１・０６％）安の５万９２８４円９２銭だった。

前日の米株式市場で、原油先物価格の上昇を受け、ダウ平均株価（３０種）が値下がりした。東京市場では、原油高が長期化することによるインフレ（物価上昇）が企業の業績を下押しするとの見方から、幅広い銘柄で売り注文が広がり、東証プライム銘柄の７割超が値下がりした。

読売３３３の構成銘柄の下落率は、富士通の１３・８９％が最大だった。オリエンタルランド（１０・１０％）、ＪＲ東海（７・９９％）と続いた。

上昇率は、半導体大手のルネサスエレクトロニクス（１０・２６％）、ＴＤＫ（７・９８％）、アイシン（７・９６）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、４４・９８ポイント（１・１９％）低い３７２７・２１。