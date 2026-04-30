「最大の敵は焦り」ヤマルはW杯に間に合うのか。怪我の状態について現地記者が見解「無理を強いない回復法を…」【現地発】

「最大の敵は焦り」ヤマルはW杯に間に合うのか。怪我の状態について現地記者が見解「無理を強いない回復法を…」【現地発】