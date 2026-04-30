かっぱ寿司、全店で50％増量フェア　大切りサーモン80円＆中とろ割引も

回転寿司チェーンのかっぱ寿司は、5月7日から5月27日までの期間、全店舗で「大切り＆お値段そのまま50％増量祭り」を開催する。

1貫税込80円の「大切りサーモン」をはじめ、価格据え置きで50％増量した「甘海老にぎり」や「てりやきハンバーグ」などを取りそろえる。また同期間中、アプリ会員を対象に、人気ネタ「大切り中とろ」が平日限定で39％オフとなるクーポンも配信する。

〈販売ラインアップ（価格はすべて税込）〉

◆大切りサーモン（1貫80円）

店内で丁寧に切り付けた鮮度の高いネタを使用。脂の甘みと旨みを存分に味わえる一貫。

【画像12点を見る】50％増量「甘海老にぎり」「てりやきハンバーグ」など

◆【50％増量】甘海老にぎり（2貫190円〜）

※甘海老を50％増量

とろける甘みとぷりっとした食感が特長の甘海老を、価格はそのままに増量して提供する。

◆大切り中とろ（1貫260円）

※アプリ会員限定クーポン利用で39％オフ

店内で切り付けた中とろの濃厚な旨みを楽しめる一品。

「大切り中とろ」

◆【50％増量】てりやきハンバーグ（2貫110円〜）

※ハンバーグを1枚増量

甘辛いてりやきソースが食欲をそそる人気ネタを、今だけボリュームアップ。

■サイドメニュー・デザートも増量対象に

◆贅沢大えび天入りうどん〜大えび天50％増量〜（510円〜）

※大えび天を1本増量

サクサクの大えび天と、旨みたっぷりの出汁を楽しめる満足感のある一杯。

【画像はこちら】50％増量「甘ガリ天盛り」「かっぱのシャリドーナツ メロンパン味」など

◆【50％増量】甘ガリ天盛り（110円）

※甘ガリ天を50％増量

揚げたてのサクサク食感が楽しめる人気サイドメニュー。

◆【50％増量】フライドポテト〜ケチャップ添え〜（330円〜）

※ポテトを50％増量

シェアにも適したボリュームで提供する。

◆【50％増量】かっぱのシャリドーナツ メロンパン味 3個（110円）

※シャリドーナツを1個増量

外はサクッと、中はもちっとした食感が特徴のスイーツ。

◆プレミアムホイッププリン（360円〜）

※ホイップクリーム・カラメルを50％増量

店内仕込みのなめらかなプリンに、濃厚なホイップと香ばしいカラメルを合わせたデザート。

■連休後の“おトク需要”を狙う

かっぱ寿司によると、大型連休明けで出費がかさみやすい時期に、来店客への感謝を込めて本フェアを企画したという。ボリュームと価格の両立を図り、来店動機の創出につなげる狙いだ。