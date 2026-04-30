元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が、29日放送のMBSテレビ「ゼニガメ」（水曜後8・00）にゲスト出演。自身の“財政状況”をぶっちゃけた。

「ナインティナイン」矢部浩之から「最近何にお金を使ってますか？」と聞かれ、7人の子供を持つ橋下氏は「お金？ほぼほぼ教育費」と告白。「この4月に2人が同時に大学に進学したんです」と明かすと、スタジオでは「えーっ！」と驚きの声が。

橋下氏は「1人が浪人して、1人が現役で。で、お兄ちゃんがまだ大学現役生で」と説明。「今年1人が大学院を卒業したから、今3人（大学生）です。私立が2人、国立1人なんですけど」と嘆いたが、「メッセンジャー」黒田有は「そんなん、言うても金持っとるがな。余裕！余裕！」と顔をしかめた。

その理由として「実は橋下さんとカニを食べに行ったんよ、鳥取までプライベートで」と黒田。鳥取からの帰宅後、入浴施設を訪れると、日本維新の会元代表で、大阪府知事、大阪市長を歴任した松井一郎氏と遭遇したという。

黒田が「橋下さんとカニ食べて来た」と告げると、松井氏は「えっ！僕、明日（橋下氏と）フグ食べに行きますよ」と返したそう。

これに共演者らが「将軍みたい」「そんなヤツおる！？」と騷ぐと、橋下氏は「仕事ですから」と苦笑い。「ホントにもう、僕らは公益活動。公益のための奉仕」との苦しい言い訳に、矢部は「さあ、この中で一番ウソをついてるのは誰でしょう？」と“出題”。「そんなクイズやない」とツッコまれていた。