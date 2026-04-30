ちゃんみな （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　ラッパー・シンガーソングライター・音楽プロデューサーのちゃんみなが、30日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1:00）に出演。夫について言及した。

【写真】ちゃんみな、夫・ASH ISLANDが“バックハグ”夫婦ショット

　ちゃんみなはプロデューサーとして、大人気グループ・HANAを見出したオーディション番組『No No Girls』（24〜25年）を行う傍ら、2024年7月に韓国のHIPHOPアーティスト・ASH ISLANDと結婚。同年11月には第1子の誕生を報告した。

　黒柳徹子から夫について聞かれると、「夫は物静かな人ですね。本当にいるのかいないのか分からないくらいしゃべらない人。賢い人です」と答えた。

　これに徹子は「いいね、一番いいね。あなたにとって一番いい人ですね！」と反応。「あなたにとって賢い人がいるのは一番いいじゃない」と話していた。