ちゃんみな、夫に言及 徹子「あなたにとって一番いい人ですね！」
ラッパー・シンガーソングライター・音楽プロデューサーのちゃんみなが、30日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1:00）に出演。夫について言及した。
【写真】ちゃんみな、夫・ASH ISLANDが“バックハグ”夫婦ショット
ちゃんみなはプロデューサーとして、大人気グループ・HANAを見出したオーディション番組『No No Girls』（24〜25年）を行う傍ら、2024年7月に韓国のHIPHOPアーティスト・ASH ISLANDと結婚。同年11月には第1子の誕生を報告した。
黒柳徹子から夫について聞かれると、「夫は物静かな人ですね。本当にいるのかいないのか分からないくらいしゃべらない人。賢い人です」と答えた。
これに徹子は「いいね、一番いいね。あなたにとって一番いい人ですね！」と反応。「あなたにとって賢い人がいるのは一番いいじゃない」と話していた。
【写真】ちゃんみな、夫・ASH ISLANDが“バックハグ”夫婦ショット
ちゃんみなはプロデューサーとして、大人気グループ・HANAを見出したオーディション番組『No No Girls』（24〜25年）を行う傍ら、2024年7月に韓国のHIPHOPアーティスト・ASH ISLANDと結婚。同年11月には第1子の誕生を報告した。
黒柳徹子から夫について聞かれると、「夫は物静かな人ですね。本当にいるのかいないのか分からないくらいしゃべらない人。賢い人です」と答えた。
これに徹子は「いいね、一番いいね。あなたにとって一番いい人ですね！」と反応。「あなたにとって賢い人がいるのは一番いいじゃない」と話していた。