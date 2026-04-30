本日放送『未解決の女』第3話に3人の豪華ゲスト登場！伊野尾慧、ベンガル、佐々木美玲が熱演

本日4月30日（木）、ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』の第3話が放送される。

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第3話では、新体制となった警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係が、警察の威信を揺るがしかねない難事件に挑む。

◆伊野尾慧、ベンガル、佐々木美玲が熱演

略取誘拐事件をほのめかす“謎多き警察への挑戦状”が都内各所で次々と見つかるなか、やがて6係はいまだ解決していない8年前の女子大学生失踪事件に着目。

事件解明に向け捜査は大きく動きだし、今回、ベールに包まれたすべての謎が明らかに。

しかしそこには、想像をはるかに超えた悲しき真相が待ち受けていて…。

そんな第3話では、捜査の行方を左右する“キーパーソン”が登場。豪華ゲストが集結し、8年前の女子大学生失踪事件に関わる人物を熱演する。

失踪した恋人を必死に探し続ける“一途な男”元村隆義を演じるのは、第2話にもシークレット出演したHey! Say! JUMP・伊野尾慧。

さらに、俳優として躍進中の元日向坂46メンバー・佐々木美玲が、失踪した女子大生・武田千秋を、そして名バイプレーヤーのベンガルが千秋の祖父・武田満男を演じ、物語を大いに盛り上げていく。

◆台本を読んだ伊野尾が感嘆！

文書捜査のエキスパートである鳴海理沙（鈴木京香）ら6係も頭を抱える今回の事件。

その発端となったのが、都内の大学で人型に膨らんだシュラフの写真とあわせて見つかった警察宛ての怪文書だ。

そこには「ケイサツのミナサンへ カワイイアキチャンは モウジキ ツチニカエル ハヤクタスケテ」という、略取誘拐事件を示唆する声明文とも読み取れる文章とともに、「モアイのハナヅラ」「ジュウジのキズ」など意味不明なヒントが記されていたのだ。

その矢先、別の場所で謎の数字が並ぶ第2の怪文書も見つかることに。

しかも、事件はまだまだ大きな闇をはらんでいた。あろうことか、両文書を解読して向かった先で、今度は男性の遺体と琥珀のペンダント、さらには4つの丸印と「天文 生物 設備 回路」という新たな暗号が発見されたのだ。

そんななか、琥珀のペンダントが、8年前に失踪した大学生・千秋（佐々木）のものと酷似していることが判明。

6係は千秋こそが“アキチャン”ではないかとにらみ、千秋の恋人・元村（伊野尾）や、祖父・満男（ベンガル）への聞き込みを開始するのだが…。

伊野尾も「『未解決の女』は映像で見ると、文字や文章から事件を解決する爽快感が魅力ですが、改めて台本から読むと、ハイレベルな謎の全貌を理解するまでになかなかの時間がかかりました」と脱帽。

「映像になるまでの過程で多くの方々が試行錯誤を重ねることで、視聴者が楽しめる作品になっているのだと感じました。脚本の段階でそこまで想像しながら執筆されている大森美香先生は凄すぎるなと思いました」と敬意を表した今回のエピソード。

一筋縄ではいかない謎が巧妙に張り巡らされた台本を徹底的に読み込み、鮮やかに具現化した演者たちの渾身の芝居、そして今回明らかになる想像をはるかに超えた悲しき事件の全真相から目が離せない。

◆伊野尾慧（元村隆義・役）コメント（全文）

『未解決の女』は映像で見ると、文字や文章から事件を解決する爽快感が魅力ですが、改めて台本から読むと、ハイレベルな謎の全貌を理解するまでになかなかの時間がかかりました。

映像になるまでの過程で多くの方々が試行錯誤を重ねることで、視聴者が楽しめる作品になっているのだと感じました。脚本の段階でそこまで想像しながら執筆されている大森美香先生は凄すぎるなと思いました。

僕は今回ゲスト出演ですが盛りだくさんで、いろいろな姿を見られると思うので、楽しみにしてください。

◆ベンガル（武田満男・役）コメント

もともと鈴木京香さんのファンでしたので、出演のお誘いを頂いた時は嬉しかったです。また、日本の警察はかなり優秀だとは知っていましたが…台本を読み、ここまでやるのかと感心しました。

文字から犯人を突き止めるという緊迫感がドラマを引っ張っていく――そういうスリルに自然と引き込まれていく作品ですので、ぜひご覧ください。

◆佐々木美玲（武田千秋・役）コメント

たくさんの方から長く愛されている作品に出演できて、すごく嬉しく思います！ ミステリー作品ということで、自分がどんな役を演じるのか、ワクワクしながら台本を読ませていただきました。

『未解決の女』は随所にちりばめられた言葉や文字が伏線になっていて、最後一気に回収していくところに爽快さを感じます。どのシリーズもすごく引き込まれますし、今作も一視聴者として楽しみです！

そんな中、今回の第3話はとっても切ないお話だなと感じました。すごく真っ直ぐな想いを胸に秘めた千秋に、一体何が起きたのか。そして、そんな千秋を想ってくれている、伊野尾さん演じる元村にも注目していただけたらなと思います！