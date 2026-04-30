乳がん闘病を公表した韓国タレント、BTSのコンサートを全力満喫！“全身紫”で熱烈なファンぶりを発揮

女優キム・ジョンナンが、乳がん闘病を公表したタレントのパク・ミソンと共にBTSのコンサートを訪れた近況を伝えた。

4月29日、キム・ジョンナンのYouTubeチャンネルに1本の動画が公開された。動画には、BTSのコンサートに訪れた様子が収められており、注目を集めた。

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キム・ジョンナンは会場の前で興奮した表情で「皆さん、2011年にARMY（ファンダム名）になってから10年ぶりにBTSのコンサートに来ました。ついにこの日が来ました。待つのは少し疲れましたが、中に入って思い切り楽しみたいと思います」と期待を露わにした。

（画像＝キム・ジョンナンYouTubeチャンネル）

その後、入場した彼女の隣には、パク・ミソンが並んで座っていた。。パク・ミソンは帽子からメガネ、上着までBTSのシンボルカラーである紫色でコーディネートし、熱烈なファンぶりを発揮した。

二人はステージ上のメンバーに負けない勢いで歌を熱唱し、メンバーが近くに来ると歓声を上げるなど、コンサートを心から楽しむ様子を見せた。キム・ジョンナンは「体力を使い果たした最高のコンサート。BTS愛してる」などと熱いメッセージを残した。

なお、パク・ミソンは昨年、乳がんの診断を受けて活動を一時中断した。その後、バラエティ番組に出演し、健康状態や近況を報告して話題を集めた。現在はSNSを通じて日常の様子を発信している。

（記事提供＝OSEN）