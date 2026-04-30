◆米大リーグ レッズ２―１３ロッキーズ（２９日、米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）

ロッキーズの菅野智之投手（３６）が、敵地のレッズ戦で先発。５回１／３を４安打無失点の好投で、日本人最多の３勝目を挙げた。山本由伸（ドジャース）が３試合、大谷翔平（ドジャース）が２試合、今永昇太（カブス）も１試合足踏みしている“３勝目の壁”をクリアした。

初回、サリバンによる走者一掃の二塁打で３点の援護をもらった菅野。その裏２安打を許すも、遊撃トーバーの本塁への好返球で無失点に抑え波に乗った。２回以降はわずか１安打。３回にはわずか４球で３者凡退に仕留めた。６回１死一、三塁のピンチを迎え降板となったが、２番手のベルナルディノが二盗失敗、左飛で失点を防いだ。

チームはその後も着実にリードを広げ、７回に３点、９回に５点を追加するなど、この日は１５安打１３得点の大暴れとなった。

今季はブルージェイズに始まって、フィリーズ、パドレス（２度）、ドジャースといずれも昨年ポストシーズン進出の強豪と対戦。レッズも昨年ワイルドカードに入り、今季も中地区首位を走っているチーム。上位チーム相手にスプリット、スイーパー、スライダーを駆使するなど老練なピッチングを見せ続けている。