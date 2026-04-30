安めぐみ、美髪で微笑む自撮り＆娘たちとの日常ショット公開
タレントの安めぐみが27日、オフィシャルブログを更新。美容院でのメンテナンスや家族との時間など最近の日常ショットをまとめて公開した。
この日、安は「色々。」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「こんばんは 遅くに失礼します 眠る前に」と書き出し、「最近の色々。」と近況を報告。美容院で髪のメンテナンスを行ったことを明かし、艶やかなミディアムヘアが印象的で柔らかな表情が際立つ自撮りショットを公開。
また、11歳の長女・詩歌（うた）ちゃんと２歳の次女・萌歌（もか）ちゃんとの外出の様子も紹介。膝の上に乗った次女の頭を優しく手で包み愛おしそうに見つめる姿や ふわふわとしたパンケーキの写真、長女が次女を抱っこする姿、前を歩く次女の後ろ姿などとともに「最近の色々でした」とつづり、リラックスしたひとときがうかがえる内容となっている。
最後は「もうすぐGWですね 今週も始まったばかり、ゆるゆる頑張りましょう！今日もお疲れ様でした」と呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「ずっと変わらず素敵」「可愛い」「GWの計画って何かされてますか？」「ブログ楽しみにしてます」といった声が寄せられている。
お笑い芸人“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
この日、安は「色々。」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「こんばんは 遅くに失礼します 眠る前に」と書き出し、「最近の色々。」と近況を報告。美容院で髪のメンテナンスを行ったことを明かし、艶やかなミディアムヘアが印象的で柔らかな表情が際立つ自撮りショットを公開。
最後は「もうすぐGWですね 今週も始まったばかり、ゆるゆる頑張りましょう！今日もお疲れ様でした」と呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「ずっと変わらず素敵」「可愛い」「GWの計画って何かされてますか？」「ブログ楽しみにしてます」といった声が寄せられている。
お笑い芸人“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。