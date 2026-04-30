300円って信じられない♡ホテルライクな高見え100均インテリア

ダイソーでとんでもなく高見えなインテリアアイテムを発見！お気に入りのアイテムなどを収納しながらも、窓から見えるデザインで魅せる収納が叶うコレクションBOXです。ホテルライクな大理石風デザインで、シンプルながらも上品さが感じられます。お値段以上のクオリティに驚くこと間違いなしですよ♪早速ご紹介します。

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商品情報

商品名：ストーン調コレクションBOX（ライトカラー、正方形）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480692791

これが300円はすごすぎる…！ダイソーで見つけた高見えコレクションBOX

ダイソーのインテリア売り場で気になるアイテムを発見！高級感のある大理石風デザインが目を惹く『ストーン調コレクションBOX（ライトカラー、正方形）』という商品です。

遠目では石のように見えますが、実はMDFと紙でできた商品。

近くで見てもプリント感があまりなく、とても上品なデザインです。お値段は驚きの330円（税込）。

これは買わない手はありませんね！

お気に入りをホコリよけしながらおしゃれに飾れる！

フタには窓が付いていて、中身が見えるデザイン。磁石が内蔵されているので、閉じればパカパカ開いてしまうことがなく、しっかりと閉まってくれます。

中身を入れるとこんな感じ。窓越しに中身が見えるデザインでお気に入りのインテリアアイテムやアクセサリーなど、ホコリをよけながらもディスプレイができます。

奥行きが浅めの薄型設計なので、厚みがあるものは入りにくいですが、ちょっとしたアイテムなら入ります。

香水のミニボトルや小さめの推し活グッズなどをギュギュっと詰め合わせるのも、おしゃれなのでおすすめ。控えめながらも上品さを演出してくれるデザインで、ほかのインテリアアイテムとの相性もバツグンです。

今回はダイソーで購入した『ストーン調コレクションBOX（ライトカラー、正方形）』をご紹介しました。コレクションBOXのほかにも、筆者の行った店舗ではペン立てなども確認できたので、セットでそろえるとホテルライクなインテリアの雰囲気に統一させることができます。

気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。