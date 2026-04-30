【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分

「AMOS JP2（アモス ジェイピー・ツー） 座卓兼用タイプ」（28mm）

Amazonにて開催されているセール「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」の対象商品にAMOSの家庭用全自動麻雀卓が追加された。

セールでは、「AMOS JP2（アモス ジェイピー・ツー） 座卓兼用タイプ」や「AMOS JP-DG 座卓兼用脚タイプ」、「AMOS JP2 折りたたみタイプ」などがラインナップ。期間中、それぞれ割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

「AMOS JP2（アモス ジェイピー・ツー） 座卓兼用タイプ」（28mm）

スクエア型のサイコロボックスや取りやすい点棒入れなど日本仕様にこだわったデザインの座卓。脚の支柱部分を取り外すことで立卓タイプから座卓タイプへ変更できる。牌のサイズは28mm。

「AMOS JP-DG 座卓兼用脚タイプ」

新しい点数表示機能を使用した点棒レスの機種。点棒の紛失やズレ、両替の必要がないため、ストレスなくゲームを楽しめる。

「AMOS JP2 折りたたみタイプ」（30mm ホワイト）

スピーディーな牌セットと静音性を実現したモデル。牌吸着機構部を4カ所設けて牌をセットすることにより、牌の偏りを軽減し、牌セット時間を短縮する。牌のサイズは30mm。

折りたたみ機能とキャスターを搭載し、遊ばない時にはワンタッチ操作で隙間に収納できる。