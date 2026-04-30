開催：2026.4.30

会場：ドジャースタジアム

結果：[ドジャース] 2 - 3 [マーリンズ]

MLBの試合が30日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとマーリンズが対戦した。

ドジャースの先発投手はタイラー・グラスノー、対するマーリンズの先発投手はサンディ・アルカンタラで試合は開始した。

2回表、5番 リアム・ヒックス 初球を打ってライトスタンドへのホームランでマーリンズ得点 LAD 0-1 MIA

2回裏、8番 アレックス・コール 2球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAD 1-1 MIA

5回表、9番 エステリー・ルイーズ 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでマーリンズ得点 LAD 1-2 MIA

6回裏、6番 ダルトン・ラッシング 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAD 2-2 MIA

8回表、7番 ハビエル・サノヤ 2球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 LAD 2-3 MIA

試合は2対3でマーリンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマーリンズのアンドルー・ナーディで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はドジャースのウィル・クラインで、ここまで1勝2敗0S。マーリンズのフォーシェイにセーブがつき、2勝2敗1Sとなっている。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で2打数、0安打、0打点、打率は.273となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-30 07:02:17 更新