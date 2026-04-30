『今夜、秘密のキッチンで 』高杉真宙“慧”の突然の告白【第4話あらすじ】
俳優の木南晴夏が主演を務める9日スタートのフジテレビ木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜 後10：00）の第4話が30日に放送を迎える中、あらすじと場面カットが公開された。
【写真】 “模擬”お料理コーナーで笑顔を見せる木南晴夏&高杉真宙
本作は、誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦（木南晴夏）が、モラハラ夫からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンのシェフ（高杉真宙）と特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく“恋愛”×“料理”の大人のファンタジック・ラブストーリー。
■第4話あらすじ
Ｋｅｉ（高杉真宙）は、２カ月前の転落事故で昏睡（こんすい）状態となったイタリアンレストランのシェフ・若林慧〈あきら〉で、藤子（瀧本美織）の婚約者だった。真実を慧に伝えてしまったら、記憶を取り戻してもう会えないかもしれない…。そう思うと、あゆみ（木南晴夏）はその日の夜に現れたＫｅｉに全てを伝えることはできなかった。
翌朝、新玉ねぎとクレソンのみそ汁を食卓に出すあゆみ。予想外のおいしさに、渉（中村俊介）はいつもの文句が言えない。急に薬膳に詳しくなったあゆみを怪しんだ渉は、社長室で舞（佐津川愛美）に電話をかける。「誰かいい人がいるのかもしれない」という舞の言葉に、いら立ちを見せる渉。
一方、あゆみは、転落事故を調査していた里佳（月城かなと）に連絡を取る。とそこに隣人の幽霊・林太郎（安井順平）が現れ、あゆみは悩みを打ち明ける。慧はこのキッチンに何か心残りがあるのではないかと、彼は言うのだが…。
その日、あゆみはパントリーの棚の奥から1冊のノートを見つける。表紙に記された『Ｋｅｉ』の文字。そこには四季に合わせたイタリアン薬膳のメニューが書かれており、最後のレシピ『夏のポルペッテ』は食材がいくつか記されているものの、作り方は未完成のままだった。
心残りとは、このノートのことなのだろうか？ノートを抱きしめ、パントリーを飛び出すあゆみ。なぜ慧のノートがここに…？今、２人の運命が大きく動き始める…！
【写真】 “模擬”お料理コーナーで笑顔を見せる木南晴夏&高杉真宙
本作は、誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦（木南晴夏）が、モラハラ夫からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンのシェフ（高杉真宙）と特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく“恋愛”×“料理”の大人のファンタジック・ラブストーリー。
Ｋｅｉ（高杉真宙）は、２カ月前の転落事故で昏睡（こんすい）状態となったイタリアンレストランのシェフ・若林慧〈あきら〉で、藤子（瀧本美織）の婚約者だった。真実を慧に伝えてしまったら、記憶を取り戻してもう会えないかもしれない…。そう思うと、あゆみ（木南晴夏）はその日の夜に現れたＫｅｉに全てを伝えることはできなかった。
翌朝、新玉ねぎとクレソンのみそ汁を食卓に出すあゆみ。予想外のおいしさに、渉（中村俊介）はいつもの文句が言えない。急に薬膳に詳しくなったあゆみを怪しんだ渉は、社長室で舞（佐津川愛美）に電話をかける。「誰かいい人がいるのかもしれない」という舞の言葉に、いら立ちを見せる渉。
一方、あゆみは、転落事故を調査していた里佳（月城かなと）に連絡を取る。とそこに隣人の幽霊・林太郎（安井順平）が現れ、あゆみは悩みを打ち明ける。慧はこのキッチンに何か心残りがあるのではないかと、彼は言うのだが…。
その日、あゆみはパントリーの棚の奥から1冊のノートを見つける。表紙に記された『Ｋｅｉ』の文字。そこには四季に合わせたイタリアン薬膳のメニューが書かれており、最後のレシピ『夏のポルペッテ』は食材がいくつか記されているものの、作り方は未完成のままだった。
心残りとは、このノートのことなのだろうか？ノートを抱きしめ、パントリーを飛び出すあゆみ。なぜ慧のノートがここに…？今、２人の運命が大きく動き始める…！