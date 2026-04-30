原菜乃華“るな”、窪塚愛流“ケンショー”とのビジネスバトルの行方は… 30日放送『るなしい』第5話【あらすじ】
テレビ東京の連続ドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30〜）の第5話が30日、放送される。
【場面写真】浴衣姿で札束を…不敵な笑みを浮かべる原菜乃華
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。
「火神の子」として生きる主人公の女子高生・郷田るなを原菜乃華が演じ、るなを狂わせる初恋の相手・成瀬健章役は窪塚愛流が務める。原作の大ファンとして知られる麒麟・川島明の出演も発表されている。
第5話では、悩み相談ビジネスが軌道に乗るとともに、火神の鍼灸院へ通い詰めるケンショー。そんな中、ついに文化祭当日を迎える。るなたちのビジネスバトルの行方とは。
一方で、スバル（本島純政）が執筆し、るなのことについて書かれた小説「神の子Aの伝記」が偶然ある者の手に渡ってしまい、事態は急波乱の方向へ。復讐の終わりが、想像を絶する惨劇の幕開けとなる。
【場面写真】浴衣姿で札束を…不敵な笑みを浮かべる原菜乃華
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。
「火神の子」として生きる主人公の女子高生・郷田るなを原菜乃華が演じ、るなを狂わせる初恋の相手・成瀬健章役は窪塚愛流が務める。原作の大ファンとして知られる麒麟・川島明の出演も発表されている。
第5話では、悩み相談ビジネスが軌道に乗るとともに、火神の鍼灸院へ通い詰めるケンショー。そんな中、ついに文化祭当日を迎える。るなたちのビジネスバトルの行方とは。
一方で、スバル（本島純政）が執筆し、るなのことについて書かれた小説「神の子Aの伝記」が偶然ある者の手に渡ってしまい、事態は急波乱の方向へ。復讐の終わりが、想像を絶する惨劇の幕開けとなる。