ダンサーで俳優の神山みれいさんが、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめたグラビア写真集シリーズ「旬撮GIRL vol.29〜推しをどう撮る？〜」（発売中）に登場し、秘境を舞台にしたワイルドなグラビアを披露しています。自給自足をテーマにした独自のシチュエーションで、新たな一面を見せています。



【写真】洗練美ボディをさらけ出した神山みれいさん。バックショットは必見です

SPA!の人気配信企画「推し撮生会議」で決まったグラビアから6人をピックアップし、視聴者投票で決まったユニークなシチュエーションの数々を大ボリュームでお届け！神山さんは「秘境で暮らすセクシーターザン」と題して、 自給自足というテーマに基に短パン・タンクトップでワイルドに飯を食らう姿や、ターザン風の衣装に着こなしながらも引き締まった肢体にシャッターが切られていきます。王道のワインレッドのビキニカットも収録。神山さんの新境地グラビアともいえそうです。（撮影／高橋慶佑 ヘアメイク／mahiro スタイリング／工藤沙恵（ミタケイショウ））



「旬撮GIRL vol.29〜推しをどう撮る？〜」の表紙を飾るのは“東海が生んだ奇跡”と呼ばれ、アイドルグループ「Sophià la Mode（ソフィアラモード）」としてデビューした南みゆかさん。また裏表紙を飾るのは、“恥ずかしがるバニー動画”がきっかけで大バズりしたときちゃん。旅館を舞台にほろ酔いから酩酊へと移ろう表情で魅せています。



込山榛香さん、ちとせよしのさん、篠崎彩奈さんも登場し、さまざまなシチュエーションでグラビアに挑戦しています。



【神山みれいさんプロフィール】

かみやま・みれい 2000年9月5日生まれ、熊本県出身。T166cm。趣味：美味しいご飯屋さん巡り。特技：振り覚えの速さ。東京・六本木のショークラブ「ROKUSAN ANGEL」の人気ダンサー。グラビアのほか女優としても活躍。「バーレスク総選挙2024」グランプリを受賞。Xは@mirei_burlesque、Instagramは@mirei_burlesque