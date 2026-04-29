必要な分だけ片手で切れる。トイレットペーパーをティッシュのように使える専用ホルダーが便利
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
トイレットペーパーをティッシュのように使っている方は一定数いますよね。
ペットを飼っている家庭では使用済みのペーパーをそのままトイレに流せるなど、普段使いとしてのトイレットペーパーは意外にニーズのあるもの。
「ROSSUE」はトイレットペーパーをまるでティッシュのように便利に使えるアイテム。これが想像以上にとても便利でした。
エコも便利も“がんばらずに”叶う
「ROSSUE」は、トイレットペーパーをティッシュのような感覚で使えるペーパーホルダー。
入れ替えも簡単で、フタをあけてトイレットペーパーをセットするだけ。
使ってみて実感したのは、想像以上のコスパのよさ。中身はトイレットペーパーだからティッシュと比べるとぐっと経済的です。
※節約額は一定の試算状況に基づくものであり、節約効果を保証するものではありません
必要な分だけ引き出して使える形状なので、ティッシュの「なんとなく1枚使う」という無駄が減る。“節約しよう”と意識しているわけではないのに、結果的に減りがゆるやかになります。
紙の使いすぎを抑えられるので、環境への負担も軽減できる。日用品を置き換えるだけで、エコと節約が同時に叶う感覚は気持ちがいいものです。
片手で切れる！ しかもどこでも使える
使い始めると、「ROSSUE」がいかに手軽かがわかります。片手でスッと引き出して、そのままスパッとカットできる感覚は、ティッシュの使い勝手の良さそのもの。
キッチンで手が濡れているときやちょっと拭きたいときでも、もたつかずに使えるのが本当にラクです。
コンパクトでシンプルなデザインだから、置き場所を選ばないのもいいところ。ソファの角に置いたり。
どんなインテリアにもなじむから、気づけば「ここにも欲しい」と思うくらい生活のあちこちにフィットします。
組み立て式だけど、拍子抜けするほど簡単
「ROSSUE」はポスト投函可能な厚さ3cmのパッケージで届きます。到着後は組み立てが必要です。
わー、大変そう……と思いきや、組み立ては拍子抜けするくらいシンプル。直感的に番号を合わせてカチッ、カチッ、とパーツをはめ込んでいきます。
特別な工具もいらず、数分あれば完成します。箱にかかれたガイドがとてもわかりやすいので、迷うことなく手軽に組み立てられました。
一度セットしてしまえば、あとはロールを交換するだけ。それでもやっぱり「組み立て済みの完成品が欲しい」という方用の商品も用意されているのでご安心を。
トイレットペーパーをティッシュ感覚で使える「ROSSUE」。さらに詳しく知りたい方は、下記のリンクから販売ページもチェックしてみてください。
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配布枚数：先着100枚（期間中1人1回まで使用可能）
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Photo:aica
Source:CoSTORY
本記事にて紹介する製品は、有限会社東海樹脂加工より製品貸し出しを受けております。