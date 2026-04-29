みなさんはスキマバイト、やったことはありますか。今回のアンケート調査によると、回答者の48.0％が「スキマバイト経験者」であることが明らかになりました。また、未経験でも39.0％が「今後してみたい」と答えています。



【写真】スキマバイトをしてみたいですか？

この調査は、株式会社AZWAY（東京都新宿区）が、10代〜60代以上のバイト経験者男女を対象として、2026年1月にインターネット上で実施されました。



スキマバイトは経験あり48.0％、今後してみたい39.0％

スキマバイトの経験についてインターネットで調査したところ、「現在もしている（直近1カ月に1回以上）」が8.0％（24人）で、「現在もしている（直近1カ月は0回だが、継続利用中）」が4.7％（14人）、そして「過去にしたことがある（累計1〜2回）」は12.3％（37人）、「過去にしたことがある（累計3〜9回）」が12.0％（36人）、「過去にしたことがある（累計10回以上）」が11.0％（33人）となりました。これらスキマバイト経験者を合計すると48.0％（144人）となります。



また、「したことはないが、今後してみたい」と答えた人は39.0％（117人）もいて、その関心の高さがうかがえます。「したことがなく、今後もしない」と答えた人は13.0％（39人）となりました。



スキマバイトをする（したい）理由のトップは空き時間の有効活用

次に、スキマバイトの経験がある人、またはやってみたいと思っている261人に「スキマバイトをやってみたいと思う理由」について聞きました。



「空き時間を有効活用したい」が54.4％（142人）を得票して最多となりました。次に「生活費／固定費の補填」が44.4％（116人）となり、「すぐに収入が必要だった（急な出費）」が26.8％（70人）、「いろんな仕事を試してみたい（お試し就業）」が25.7％（67人）、「趣味・推し活などのための臨時収入」が20.3％（53人）となりました。



「空き時間を有効活用したい」が過半数を占める結果からも、スキマバイトの短時間でちょっとした収入を得ることのできるタイパの良さが多くの人からメリットとして評価されていることがわかります。



スキマバイトを今後もしない理由トップは「トラブルがありそうで不安」

一方、スキマバイトをしたことがなく、今後もしないと答えた39人に理由を聞いたところ（複数回答）、「トラブルがありそうで不安」が38.5％（15人）を得票し1位となりました。また次に、「体力的・年齢的に不安がある」が23.1％（9人）、「本業・学業で時間が取れない」が23.1％（9人）、「興味はあるが、内容がよく分からない」が23.1％（9人）と続きました。



現場の当たり外れが大きいことや、仕事内容の不透明さが不安につながっている様子が見て取れます。



実際にやったスキマバイト トップは「倉庫」

さらに、スキマバイトの経験者に、これまで実際にやったことのある仕事について聞いてみました。



1位は「倉庫（ピッキング／仕分け／検品）」49.3％（71人）で、2位は「飲食（ホール／キッチン補助）」31.9％（46人）、3位は「イベント／ライブスタッフ（設営・運営）」22.9％（33人）、4位は「小売（コンビニ／スーパー／ドラッグストア等）」18.1％（26人）、5位は「事務／データ入力」16.0％（23人）となりました。



倉庫作業が多くの割合を占めているのは、スキマバイトが意外と単純作業や肉体労働の求人が多いことを物語っています。



面白そうなスキマバイト トップは「映画・ドラマ・CMのエキストラ／撮影補助」

面白そうだと思うスキマバイトについて聞いてみたところ「映画・ドラマ・CMのエキストラ／撮影補助」35.0％（105人）が第1位となりました。次に「イベント／ライブスタッフ（設営・運営）」30.3％（91人）、「覆面調査（ミステリーショッパー）」29.0％（87人）、「事務／データ入力」19.3％（58人）、「試験監督／会場スタッフ」18.0％（54人）が続きました。



その理由としては、「普段入れない場所／裏側を見られそう」（59.3％・178人）や「有名人／プロの現場に関われそう」という声が多くあげられました。



このように実際に経験した仕事と、やってみたい仕事のギャップが大きいところも、興味深い点となっています。



最後に、自由記述にて寄せられた声には以下のようなものがありました。



◆期待の声



「スキマバイトは、スマートフォンのアプリ一つで面接や履歴書の準備なしに、すぐに働ける点が非常に画期的で便利な仕組みだと感じています」



「長期的に同じ環境で同じ人と働くわけではないので、人間関係のトラブルも発生しにくく気楽に働けそう」



◆不安の声



「距離的にはそう近くないのに交通費支給が少なかったり無かったりして、就業をためらう原因になる」



【出典】

株式会社AZWAY