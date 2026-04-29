「かわいいだけじゃダメですか？」で注目された24歳女子バレー選手が…「最近暑くなってきましたね‪」コートとは違う姿で魅了

女子バレーの野中瑠衣が鮮やかなTシャツ姿を披露した(C)産経新聞社

バレーボールSVリーグ女子でヴィクトリーナ姫路に所属する24歳の野中瑠衣が4月28日、自身のインスタグラムを更新し、スポーツウェアブランド「GIRAUDM」のウェアを着用した姿を公開した。

【写真】女子バレー野中瑠衣がコートとは違う…Tシャツ姿をチェック

同ブランドは野中がブランドアンバサダーを務めており、インスタで「最近暑くなってきましたね‪ これからの季節におすすめなTシャツを紹介します」と報告し、鮮やかなオレンジ色のTシャツを着て屋外を歩くコートの中とは違うスタイルの写真などを公開した。

さらに「私も実際に着てみて、軽い着心地とカラフルなデザインのお陰で自然と明るい気持ちになり、普段のランニングやトレーニングの充実度がアップしました！」と、感想を述べた。

続けて「GIRAUDMは、さまざまなスポーツに取り組む方々に向けて、カラフルさと、スポーツに特化した機能性で様々なスポーツの楽しみ方をする全ての方にオススメのブランドです」とアピールした。