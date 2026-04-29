記事ポイント 4月29日阪急うめだ本店でスケーターの新作4シリーズが先行発売傘・プレート・竹箸・巾着が映画ファイナルフレーム仕様で登場『プーさん』『ズートピア』『ベイマックス』通年人気7点もあわせて紹介 4月29日阪急うめだ本店でスケーターの新作4シリーズが先行発売傘・プレート・竹箸・巾着が映画ファイナルフレーム仕様で登場『プーさん』『ズートピア』『ベイマックス』通年人気7点もあわせて紹介

家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、ディズニー・アニメーション映画とディズニー＆ピクサー作品の名場面を実用品に落とし込んだ新作コレクション4シリーズが、2026年4月29日より「Disney THE MARKET in 阪急うめだ本店」にて先行発売されます。

傘・メラミンプレート・竹箸・ランチ巾着まで、毎日の暮らしに映画の余韻を添えるラインナップが集結します。

先行発売後はスケーター公式オンラインショップと全国の生活雑貨店でも順次展開予定です。

阪急うめだ「Disney THE MARKET 2026」スケーター先行発売アイテムまとめ

イベント期間：2026年4月29日(水・祝)〜5月11日(月)会場：阪急うめだ本店先行発売シリーズ：晴雨兼用折りたたみ傘／メラミンミニプレート／『トイ・ストーリー』ブラインド／ピクサー ブラインドその後：スケーター公式オンラインショップ／全国の生活雑貨店

大阪最大級のディズニーショッピングイベント「Disney THE MARKET 2026」の会場で、スケーターの新作4シリーズが他店舗より一足早く手に取れます。

映画の結末を切り取った「ファイナルフレーム」シリーズを軸に、傘・食器・ランチグッズと暮らしのあらゆるシーンへ作品の世界が広がります。

先行発売の4シリーズに加え、通年で買える『プーさん』『ズートピア』『ベイマックス』の人気7アイテムもあわせて勢揃いするラインナップです。

スケーター「ディズニー 晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm」

価格：『ファンタジア』6,050円(税込)／その他5柄 各5,500円(税込)先行発売日：2026年4月29日「Disney THE MARKET in 阪急うめだ本店」その後：スケーター公式オンラインショップ／全国の生活雑貨店サイズ：約55cmデザイン：『ファンタジア』『ダンボ』『ふしぎの国のアリス』『ピーター・パン』『美女と野獣』『アラジン』全6柄

外側はワンポイントやシンプルな縁取りに留め、内側全面に映画の名シーンとキャラクターを鮮やかに描いた両面印刷仕様の一本です。

『ファンタジア』はネイビーに星柄をあしらった夜空のような外側、内側には魔法使いの弟子となった「ミッキーマウス」が舞う幻想的な世界が広がり、傘を開くたびに名場面が頭上に立ちのぼります。

『ダンボ』は淡いグリーンにサーカステントの縁取りが施された外側と、「ダンボ」のシーンが散りばめられた内側で、大空への羽ばたきが手元に蘇ります。

晴雨兼用なので天気を選ばず、外側は通勤・通学のコーディネートに自然と馴染む控えめな佇まいです。

開いた瞬間だけ内側にディズニーの世界が広がる構造のため、シーンを問わず日常に取り入れられます。





内側に映画の世界観が広がる！スケーター「ディズニー 晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm」 内側に映画の世界観が広がる！スケーター「ディズニー 晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm」 続きを見る

スケーター ディズニー・ピクサー「メラミンミニプレート 13cm 4枚セット」

価格：各3,300円(税込)先行発売日：2026年4月29日「Disney THE MARKET in 阪急うめだ本店」その後：スケーター公式オンラインショップ／全国の生活雑貨店サイズ：直径13cm（4枚セット）デザイン：『トイ・ストーリー』『モンスターズ・インク』『ズートピア』『ベイマックス』『リトル・マーメイド』『塔の上のラプンツェル』

1セットに4種類の映画名シーンが揃う、軽くて割れにくいメラミン樹脂製のミニプレートです。

「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」の冒険、「サリバン」「マイク」「ブー」の絆、「ジュディ」と「ニック」の友情と、作品ごとの感動が4枚に凝縮されています。

「ベイマックス」と「ヒロ」の優しい絆、「アリエル」のパステルな海、「ラプンツェル」のランタンの夜と、6作品のラインナップから推し作品を選ぶ楽しみが広がります。

直径13cmの手のひらサイズは、取り皿・お菓子皿・アクセサリートレーと多用途に活躍します。

誤って落としても割れにくいメラミン樹脂のため、小さなお子さんがいる家庭の普段使いから、週末ブランチや平日のティータイムまで毎日の食卓を少しだけ華やかに格上げしてくれます。





映画の名シーンが食卓を彩る！スケーター ディズニー・ピクサー「メラミンミニプレートセット」 映画の名シーンが食卓を彩る！スケーター ディズニー・ピクサー「メラミンミニプレートセット」 続きを見る

スケーター ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』ブラインド ランチ巾着＆竹箸

ランチ巾着M：単品1,155円(税込)／6枚入りBOX 6,930円(税込)／W155×H170mm竹箸：単品770円(税込)／10膳入りBOX 7,700円(税込)／21cm先行発売日：2026年4月29日「Disney THE MARKET in 阪急うめだ本店」その後：スケーター公式オンラインショップ／全国の生活雑貨店仕様：シークレット入りブラインドパッケージ

シークレット入りブラインドパッケージで、開けるまでデザインがわからないドキドキ感が毎回続きます。

デザインの核は、映画『トイ・ストーリー』1作目から4作目までの結末を飾る「ファイナルフレーム」です。

各作品が完結する瞬間の感動と、「ウッディ」「バズ・ライトイヤー」「ジェシー」たちの成長や別れが、色鮮やかなプリントで再現されています。

映画ファンには物語の余韻をそのまま手に取れる、コレクション感覚のシリーズに仕上がっています。

ランチ巾着はお弁当箱の収納に最適なMサイズで、カバンの中の小物をまとめるポーチとしても活躍します。

竹箸は箸先の滑り止め加工と食洗機対応で、毎日使いに馴染む実用設計です。

1BOX購入でシークレットを含む全種コンプリート、単品で開封のドキドキを楽しむのもよしと、2通りの楽しみ方が選べます。





映画の感動をそのまま持ち歩けるランチ巾着と竹箸！スケーター ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』ブラインドシリーズ 映画の感動をそのまま持ち歩けるランチ巾着と竹箸！スケーター ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』ブラインドシリーズ 続きを見る

スケーター ディズニー＆ピクサー「ブラインド 竹箸・ランチ巾着」

竹箸：単品770円(税込)／10膳入りBOX 7,700円(税込)／21cmランチ巾着M：単品1,155円(税込)／6枚入りBOX 6,930円(税込)先行発売日：2026年4月29日「Disney THE MARKET in 阪急うめだ本店」その後：スケーター公式オンラインショップ／全国の生活雑貨店巾着素材：綿100%・国内製造

『モンスターズ・インク』のキャラクター柄と、複数のピクサー作品が混ざる「ピクサーミックス」の2軸で展開するブラインドシリーズです。

『モンスターズ・インク』ラインには「サリバン」「マイク・ワゾウスキ」「ブー」たちのアートが落とし込まれています。

「ピクサーミックス」はトイ・ストーリー、ファインディング・ニモ、インサイド・ヘッド、リメンバー・ミーといった人気作が一堂に揃う作品横断ラインです。

竹箸は箸先の滑り止め加工と食洗機対応の実用設計で、麺類や豆類もしっかり掴めます。

ランチ巾着Mは肌触りのよい綿100%素材を採用し、国内で丁寧に製造されています。

シークレットを含めて1BOX購入すれば全種コンプリートが叶い、推しキャラとの再会が日々のランチタイムを少しだけ特別な時間へ変えてくれます。





『モンスターズ・インク』や『トイ・ストーリー』柄！スケーター ディズニー＆ピクサー「ブラインド 竹箸・ランチ巾着」 『モンスターズ・インク』や『トイ・ストーリー』柄！スケーター ディズニー＆ピクサー「ブラインド 竹箸・ランチ巾着」 続きを見る

スケーター ディズニー『くまのプーさん』ミステリーボックス 竹箸＆ランチ巾着

竹箸：単品770円(税込)／10膳入りBOX 7,700円(税込)／21cm／日本製ランチ巾着M：単品1,150円(税込)／6枚入りBOX 6,930円(税込)ランチ巾着L：単品1,420円(税込)／6枚入りBOX 8,250円(税込)販売：スケーター公式オンラインショップ／全国の量販店・専門店・雑貨店仕様：シークレット入りミステリーボックス

「くまのプーさん」を中心に「ピグレット」「ティガー」「イーヨー」「カンガ」「ルー」と、100エーカーの森の仲間たちが大集合する全10種＋シークレット仕様です。

ランチ巾着には「I THINK THE BEES SUSPECT SOMETHING」「RABBIT’S HOWSE」など原作の英字メッセージがアクセントとして添えられています。

10膳入りBOXを買えばシークレットを含む全種コンプリート、単品で1膳ずつ集めるのもサプライズが続きます。

家族でお気に入りのキャラクターを選び合ったり、その日の気分で柄を変えたりと、暮らしに「100エーカーの森」をそっと連れてくる一品です。





ミステリーボックス仕様の竹箸＆ランチ巾着！スケーター ディズニー『くまのプーさん』グッズ ミステリーボックス仕様の竹箸＆ランチ巾着！スケーター ディズニー『くまのプーさん』グッズ 続きを見る

スケーター ディズニー『ズートピア』STEM5 イージータンブラー480ml

価格：3,080円(税込)サイズ：約90.7×98.2×188mm容量：480ml販売：スケーター公式オンラインショップ／全国の量販店・専門店・雑貨店

本体には「ジュディ・ホップス」「ニック・ワイルド」「フラッシュ」「クロウハウザー」「フィニック」たちがポラロイド写真風にコラージュされた、映画『ズートピア』のファイナルフレームデザインが落とし込まれています。

ラストの感動的な瞬間や、キャラクターたちの個性が光るシーンを日常で何度でも追体験できます。

容量480mlは1日の水分補給に十分なボリュームながら、すっきりした形状で車のドリンクホルダーにも収まるサイズ感です。

手首に掛けられる専用ストラップ付きで、こぼれにくいフタも備わっており、オフィスからアウトドアまで相棒として連れていけます。





幼少期のジュディとニック！スケーター ディズニー「STEM5 イージータンブラー480ml ズートピア／ファイナルフレーム」 幼少期のジュディとニック！スケーター ディズニー「STEM5 イージータンブラー480ml ズートピア／ファイナルフレーム」 続きを見る

スケーター ディズニー『ズートピア』メラミンミニプレート(四角)4Pセット

価格：2,090円(税込)サイズ：約80×80×11mm（1枚あたり）セット内容：4枚セット（ジュディ・ホップス／ニック・ワイルド／フィニック／レミング）販売：スケーター公式オンラインショップ／全国の雑貨店・量販店

『ズートピア』のファイナルフレームを切り取った、軽くて割れにくいメラミン樹脂製のスクエアミニプレート4枚セットです。

正義感あふれる警察官姿のジュディ、皮肉屋だけど憎めないニックの幼少期のあどけない表情が並びます。

おしゃぶり姿でお金を受け取るフィニックのコミカルな一場面、スーツでアイスキャンディを食べるレミングたちと、ファンにはたまらない名シーンが食卓を彩ります。

軽くて割れにくいメラミン樹脂のため、小さなお子さんがいる家庭の普段使いからキャンプやピクニックなどのアウトドアまで幅広く活躍します。

スタッキング可能で収納時にも場所を取らず、アクセサリートレーや鍵置きとしてインテリアに馴染ませる使い方も広がります。





表情豊かなジュディやニックたち！スケーター ディズニー『ズートピア』メラミンミニプレート4Pセット 表情豊かなジュディやニックたち！スケーター ディズニー『ズートピア』メラミンミニプレート4Pセット 続きを見る

スケーター ディズニー『ズートピア2』ランチ＆テーブルウェアシリーズ

竹箸21cm：715円(税込)アクリルコップ：858円(税込)メラミンタンブラー：748円(税込)薄肉メラミンプレート：660円(税込)丸形ランチボックス2段(フォーク付)：1,320円(税込)シールボックス500ml(2個入り)：1,100円(税込)不織布ランチトートバッグ：1,650円(税込)ジョイント式薄肉保存容器3Pセット：1,210円(税込)キルティング生地ランチバッグ：2,200円(税込)販売：スケーター公式オンラインショップ

最新作『ズートピア2』のキャラクターをデザインした、ランチ＆テーブルウェアの全11アイテムシリーズです。

「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」が描かれたお箸・コップ・タンブラー・プレートといったテーブルウェアに、ランチボックス・ランチバッグ・保存容器まで揃います。

容量や形状もさまざまで、シーンに合わせて選べる実用的なグッズばかりです。

不織布ランチトートバッグやキルティング生地ランチバッグは持ち運びやすいサイズ感で、通園・通学のランチ時間にも自然と馴染みます。

毎日のランチや食卓に「ズートピア2」の世界をそのまま持ち込める、シリーズ買いも楽しいラインナップです。





ニックやジュディを描いたランチ＆テーブルウェアシリーズ！スケーター ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』グッズ ニックやジュディを描いたランチ＆テーブルウェアシリーズ！スケーター ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』グッズ 続きを見る

スケーター ディズニー『ズートピア』ブラインド 竹箸21cm BOX

価格：BOX(10膳入り)7,700円(税込)サイズ：長さ21cm仕様：食器洗い乾燥機対応／箸先滑り止め加工ラインナップ：ジュディ・ホップス／ニック・ワイルド／フィニック／ボゴ署長／フラッシュ／ミスター・ビッグ／ベルウェザー／クロウハウザー／ガゼル＋シークレット 全10種販売：スケーター公式オンラインショップ／全国の雑貨店・量販店(1膳から購入可)

『ズートピア』のキャラクター10種＋シークレットを詰め合わせたブラインド竹箸BOXです。

主役の「ジュディ・ホップス」「ニック・ワイルド」に加え、「ガゼル」「フラッシュ」「ボゴ署長」「ベルウェザー」「ミスター・ビッグ」など映画ファンならニヤリとする脇役まで揃います。

1膳ずつ中身が見えないブラインド仕様のため、開封のたびにジップーシティの住人と再会するワクワクが続きます。

箸先には滑り止め加工が施されているうえ食器洗い乾燥機にも対応しているので、コレクション欲だけでなく毎日のお手入れも気軽です。

雑貨店や量販店なら1膳から購入できるため、まず推しキャラを狙って手に取ることもできます。





ジュディ、ニックなど全10種セット！スケーター ディズニー「ズートピア」ブラインド 竹箸21cm BOX ジュディ、ニックなど全10種セット！スケーター ディズニー「ズートピア」ブラインド 竹箸21cm BOX 続きを見る

スケーター ディズニー『ベイマックス』ブラインド 竹箸21cm BOX

価格：BOX(10膳入り)7,700円(税込)サイズ：長さ21cm仕様：食器洗い乾燥機対応／箸先滑り止め加工ラインナップ：「ベイマックス」のさまざまなコスチューム姿＋シークレット 全10種販売：スケーター公式オンラインショップ／全国の雑貨店・量販店(1膳から購入可)

ケア・ロボット「ベイマックス」のさまざまな姿を10種＋シークレットに落とし込んだブラインド竹箸BOXです。

サンタクロースをはじめとするユニークなコスチュームの「ベイマックス」が並び、開封のたびに思わず笑顔になるラインナップに仕上がっています。

竹素材ならではの軽さと手馴染みのよさに、箸先の滑り止め加工と食器洗い乾燥機対応の実用性が重なり、毎日のお弁当タイムや食卓で活躍します。

1膳ずつ中身が見えないパッケージのため、家族で開ける時間そのものがちょっとしたサプライズに変わります。





様々なコスチューム姿がかわいい！スケーター ディズニー『ベイマックス』ブラインド 竹箸21cm BOX 様々なコスチューム姿がかわいい！スケーター ディズニー『ベイマックス』ブラインド 竹箸21cm BOX 続きを見る

スケーター ディズニー『ベイマックス』ランチ巾着(M・L)

ランチ巾着M(ファイナルフレーム)：W155×H170mm／全6種ランチ巾着M(イラストデザイン)：W155×H170mm／全6種ランチ巾着L(イラストデザイン)：W200×H230mm／全6種仕様：シークレット入りブラインドパッケージ販売：スケーター公式オンラインショップ／全国の雑貨店

『ベイマックス』のデザインを散りばめた、ブラインドパッケージのランチ巾着シリーズです。

映画の名場面を切り取った「ファイナルフレーム」と、ベイマックスとモチを描いたイラストデザイン、応援スタイルや道着姿のLサイズと、計3シリーズが展開されています。

Mサイズはお弁当箱やコップ袋にちょうどよい155×170mm、Lサイズはお弁当箱がゆとりを持って収まる200×230mmで、用途や年齢に合わせて選べます。

それぞれにシークレットを含む全6種が用意されており、開封の瞬間まで何が出るかわからない楽しみがついて回ります。





イラストデザインと映画のワンシーン全3シリーズ！スケーター ディズニー『ベイマックス』ランチ巾着 イラストデザインと映画のワンシーン全3シリーズ！スケーター ディズニー『ベイマックス』ランチ巾着 続きを見る

映画の結末を切り取った「ファイナルフレーム」が、傘を広げる瞬間にもプレートを取り出す瞬間にも、暮らしの中に作品の記憶を呼び戻します。

朝のお出かけから夜の食卓まで、シーンごとにスケーターのコレクションが日常を映画の世界へつないでいきます。

2026年4月29日「Disney THE MARKET in 阪急うめだ本店」での先行発売を皮切りに、スケーター公式オンラインショップと全国の生活雑貨店でも順次展開されます。

Disney THE MARKET 2026のスケーター ディズニーアイテムの紹介でした。

よくある質問

Q. Disney THE MARKET in 阪急うめだ本店の先行発売後はどこで買えますか？

A. 先行発売後はスケーター公式オンラインショップ、および全国の生活雑貨店・量販店・雑貨店にて順次販売予定です。

Q. ブラインドシリーズで全種類を揃えるには？

A. 各シリーズともBOX販売が用意されており、1BOX購入でシークレットを含む全種類が揃います。

竹箸はBOX 7,700円(10膳入り)、ランチ巾着はBOX 6,930円(6枚入り)です。

Q. 傘の価格は柄によって違いますか？

A. 『ファンタジア』のみ6,050円(税込)、それ以外の『ダンボ』『ふしぎの国のアリス』『ピーター・パン』『美女と野獣』『アラジン』は各5,500円(税込)です。

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