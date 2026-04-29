空港を利用するため「24時間最大1500円」のコインパーキングに車を停めました。2泊3日の旅行から帰ると料金は「3万円」超に…！ 「4500円」で済むと思っていたのに、なぜこんなに高くなったのでしょうか？

「24時間最大1500円」の落とし穴！ なぜ2泊3日で「3万円」超えのトラブルが起きるのか？

空港近くのコインパーキングで「24時間最大1500円」といった表示を見ると、「2泊3日（約72時間）」の利用であれば、おおむね4500円程度に収まると想定する方も多いでしょう。しかし、今回のケースでは3万円超えの請求になっているようです。なぜ、これほどの差額が生じるのでしょうか。

その要因として考えられるのが、利用したコインパーキングにおける最大料金の「適用条件」に制限が設けられていた点です。コインパーキングの最大料金は一律ではなく、適用方法や回数に関するルールがサービスごとに異なります。

例えば、滞在期間中は最大料金が繰り返し適用されるタイプがある一方で、「最初の24時間のみ適用」といった条件が設定されているケースも見られます。このような違いによって、想定していた金額と実際の料金に差が生じる場合がある点に留意が必要といえるでしょう。

今回のケースでは、最初の24時間は上限1500円ですが、その24時間以降は通常料金（30分300円など）が加算され続ける仕組みであった可能性があります。この場合、2日目以降は1時間で600円、1日で1万4400円となり、合計で3万円を超えてしまいます。



コインパーキングの「最大料金」の適用条件と「特定日」の考え方

コインパーキングの料金体系を正しく理解するには、看板に記載された細かな条件を読み解く必要があります。最も注意すべきは前述した「最大料金の繰り返し適用」の有無です。最大料金について、「当日24時まで」「駐車後24時間」などと記載されている場合は、規定時間を過ぎたあと、通常料金へと切り替わる可能性があります。

また、空港周辺では「特定日（繁忙期など）」の設定があるケースにも注意が必要です。ゴールデンウィークや年末年始などの期間は、看板に大きく書かれた金額ではなく、別枠で設定された高い料金が適用されることがあります。

例えば、看板の隅に「※特定日は除く」や「※土日祝は別料金」と書かれている場合、基本的にその注釈が優先されます。今回の3万円という高額請求の裏には、こうした「1回限りの適用」と「通常料金の加算」、あるいは「特定日による単価アップ」が重なっている可能性が高いのです。



管理会社が提供するシミュレーターで期間中の駐車料金を試算できる場合

コインパーキングを長時間利用する際は、「最大料金が繰り返し適用されるか」を事前に確認しましょう。

最近では、駐車場の管理会社がウェブサイトで詳細な料金シミュレーションを提供しているケースも見られます。入庫前にスマートフォンなどで概算料金を算出しておくことが、想定外の出費を防ぐうえで有効な対応といえるでしょう。

また、現地で看板を見た際に、少しでも不明な点があれば、看板に記載されている連絡先（管理センターなど）に電話をして、「3日間停めたらいくらになりますか？」と直接確認することをおすすめします。



駐車場トラブルから身を守るには入庫前の条件確認が不可欠

今回の事例のように、4500円程度を想定していたにもかかわらず、結果として3万円を超える費用が発生するケースは、事前の確認不足や制度理解の違いによって生じる可能性があると考えられます。

コインパーキングにおける「最大料金」という表示についても、利用期間中のすべての時間帯に適用されるとは限らず、条件によって取り扱いが異なる点を理解しておくことが重要です。

高額な精算機の前で後悔しないためにも、長時間駐車する際は、掲示されている看板を隅々まで確認する習慣を身につけましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー