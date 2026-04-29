開催：2026.4.29

会場：ドジャースタジアム

結果：[ドジャース] 1 - 2 [マーリンズ]

MLBの試合が29日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとマーリンズが対戦した。

ドジャースの先発投手は大谷翔平、対するマーリンズの先発投手はジェーソン・ジャンクで試合は開始した。

2回表、7番 オーウェン・ケイシー 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでマーリンズ得点 LAD 0-1 MIA

5回表、2番 カイル・ストワーズ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 LAD 0-2 MIA

8回裏、3番 ウィル・スミス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAD 1-2 MIA

試合は1対2でマーリンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマーリンズのジェーソン・ジャンクで、ここまで2勝2敗0S。負け投手はドジャースの大谷翔平で、ここまで2勝1敗0S。マーリンズのフィリップスにセーブがつき、0勝0敗2Sとなっている。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で6.0回を投げ、5安打、1失点、9奪三振、防御率は0.60となっている。

ここまでドジャースは20勝10敗で（ナ・リーグ）西地区1位。一方マーリンズは14勝16敗で7.0ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-29 14:02:37 更新