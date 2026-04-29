[4.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第13節](ハトスタ)

※14:00開始

<出場メンバー>

[レイラック滋賀FC]

先発

GK 21 櫛引政敏

DF 4 井出敬大

DF 44 藤谷壮

DF 55 小野寺健也

MF 7 久保田和音

MF 13 小泉隆斗

MF 17 木下礼生

MF 24 ロメロ・フランク

MF 32 海口彦太

MF 77 北條真汰

FW 11 三宅海斗

控え

GK 1 伊東倖希

DF 3 宮城雅史

MF 8 中村健人

MF 16 鈴木翔太

MF 26 角田駿

MF 47 渡邉綾平

FW 10 人見拓哉

FW 15 菊島卓

FW 29 日野友貴

監督

和田治雄

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 1 寺沢優太

DF 34 鄭翔英

DF 42 金浦真樹

DF 55 大嶋春樹

MF 2 藤田一途

MF 9 篠田大輝

MF 14 河村匠

MF 16 田制裕作

MF 32 高柳郁弥

MF 66 ムン・ミン

FW 72 チャ・ウォンジュン

控え

GK 47 桃井玲

MF 7 小澤秀充

MF 8 東條敦輝

MF 15 木内達也

MF 27 本保奏希

FW 24 星景虎

監督

林健太郎