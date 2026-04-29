滋賀vs鳥取 スタメン発表
[4.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第13節](ハトスタ)
※14:00開始
<出場メンバー>
[レイラック滋賀FC]
先発
GK 21 櫛引政敏
DF 4 井出敬大
DF 44 藤谷壮
DF 55 小野寺健也
MF 7 久保田和音
MF 13 小泉隆斗
MF 17 木下礼生
MF 24 ロメロ・フランク
MF 32 海口彦太
MF 77 北條真汰
FW 11 三宅海斗
控え
GK 1 伊東倖希
DF 3 宮城雅史
MF 8 中村健人
MF 16 鈴木翔太
MF 26 角田駿
MF 47 渡邉綾平
FW 10 人見拓哉
FW 15 菊島卓
FW 29 日野友貴
監督
和田治雄
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 1 寺沢優太
DF 34 鄭翔英
DF 42 金浦真樹
DF 55 大嶋春樹
MF 2 藤田一途
MF 9 篠田大輝
MF 14 河村匠
MF 16 田制裕作
MF 32 高柳郁弥
MF 66 ムン・ミン
FW 72 チャ・ウォンジュン
控え
GK 47 桃井玲
MF 7 小澤秀充
MF 8 東條敦輝
MF 15 木内達也
MF 27 本保奏希
FW 24 星景虎
監督
林健太郎
※14:00開始
<出場メンバー>
[レイラック滋賀FC]
先発
GK 21 櫛引政敏
DF 4 井出敬大
DF 44 藤谷壮
DF 55 小野寺健也
MF 7 久保田和音
MF 13 小泉隆斗
MF 17 木下礼生
MF 24 ロメロ・フランク
MF 32 海口彦太
MF 77 北條真汰
FW 11 三宅海斗
控え
GK 1 伊東倖希
DF 3 宮城雅史
MF 8 中村健人
MF 16 鈴木翔太
MF 47 渡邉綾平
FW 10 人見拓哉
FW 15 菊島卓
FW 29 日野友貴
監督
和田治雄
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 1 寺沢優太
DF 34 鄭翔英
DF 42 金浦真樹
DF 55 大嶋春樹
MF 2 藤田一途
MF 9 篠田大輝
MF 14 河村匠
MF 16 田制裕作
MF 32 高柳郁弥
MF 66 ムン・ミン
FW 72 チャ・ウォンジュン
控え
GK 47 桃井玲
MF 7 小澤秀充
MF 8 東條敦輝
MF 15 木内達也
MF 27 本保奏希
FW 24 星景虎
監督
林健太郎