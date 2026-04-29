歌手の浜崎あゆみさんが28日、自身のインスタグラムを更新。兵庫・ワールド記念ホールで開催された公演「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-」終演後などの写真を掲載しながら、デビュー記念月を振り返りました。

【写真を見る】【浜崎あゆみ】デビュー記念月ツアーを終え万感の思い「感無量です。」





浜崎さんは「例年であれば4月8日にお祝いしていただいて来たデビュー記念日を、今年は4月いっぱいかけて、東京・名古屋・神戸とアリーナツアーにしてお祝いしていただくというスペシャルなプレゼントをいただき感無量です。」と、これまでとは違う盛大なお祝いを喜びました。









ツアー最終日について「TAからのevolutionのサプライズプレゼント」「そして、なかやまきんに君（登場の大歓声やばかった！）」と、なかやまきんに君をはじめ、ひょっこりはんさん、ゆってぃさん、ハリウッドザコシショウさんなども祝福に訪れたといいます。



さらに「サプライズビデオはくぅでした！ゆうてや、普通にびっくりしたやんけ笑 身体大切に」と倖田來未さんからのメッセージに対し、驚きと喜びをつづりました。









浜崎さんは「さていよいよ6月からは本当のScapegoat ツアーが始まります... See you next Scapegoat 🖤」と締めくくり、6月から11月にかけ、全国30公演を駆け巡る待望のロングツアーの全公演スケジュールを発表しました。









コメント欄には「最高な周年monthでした ６月からのホールツアーも楽しみにしてるねっ！！！」「4月は3週連続であゆちゃんに会えて、とっても幸せmonthだったよ」などの声が寄せられました。









ほかにも「まさかのなかやまきんに君 キラキラのドリンクの凄いグッズ化してほしいです！」と浜崎さんがステージで使用したボトルにも注目が寄せられていました。

【担当：芸能情報ステーション】