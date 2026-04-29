SNSでも話題！無印良品の大人気「カレー」と便利な「キッチン雑貨」【本当に売れているモノ＆売れ続けているモノ】

【本当に売れているモノ＆売れ続けているモノ】

いまや無印良品の代名詞ともいえる「カレー」と、定期的にSNSでバズっている「キッチン雑貨」。豊富なラインナップの中で、いま本当に人気のアイテムを担当者に聞いてみた。

＊ ＊ ＊

＜教えてくれた人＞

良品計画

広報課

宮里愛生さん

主に会社の情報発信やメディア対応を行っています。

＜Point＞

■約50種類ある中でも「食べ応えたっぷりのカレー」が売れてます！

本格スパイスカレーから和出汁のカレー、スープカレーまで、味わいも辛さも幅広く展開。その日の気分や食シーンに合わせて選ばれています。中でもお肉がゴロっと入ったものや大盛カレーなど食べ応えのある商品が人気です。

■本場インドで学んだ本格的なスパイスの香りが漂う

無印良品

「現地に学ぶ インド ローストチキンのスパイシーカレー」（350円）

スターアニスやクミンの香りが特長の辛めのカレーです。本場インドのスパイス感を楽しみたい方やしっかり辛さを感じるカレーがお好きな方におすすめです（宮里さん）

南インドのカレーを手本にし、炒め玉ねぎ、ココナッツミルク、カシューナッツのコク深さとスパイスの豊かな香りを楽しめるスパイスカレー。チキンをスパイスに漬け込んでからローストすることで旨みをしっかり閉じ込めた一品。

■スープカレー初心者でも食べやすいまろやかな味

無印良品

「北海道味噌と豆乳のスープカレー」（490円）

豆乳やココナッツミルクのまろやかさと、北海道産の白こし味噌のほど良い甘みが特長。チキン、きくらげ、れんこんがたっぷり入っていて、食べ応え抜群です（宮里さん）

「全国で愛されるスープカレー」を目指して、発祥の地・北海道の店舗スタッフと開発。ゴロゴロと大きくカットされた具材と、和を感じるまろやかなスープで万人受けするおいしさに。

■どこか懐かしい！ 和出汁の優しい味で大盛りでもペロリ

無印良品

「和出汁と牛肉の大盛りカレー」（390円）

牛肉の旨みと出汁の風味が特徴的なカレーです。辛さは2辛なので、辛いものが苦手な方でも食べやすいと思います。大盛りサイズなので、たくさん食べたい方からも支持されています（宮里さん）

鰹節や利尻昆布、鯖節を丁寧に炊き出した出汁に、宗田鰹節の粉末を合わせた、香り高く旨み豊かな和風カレー。ゴロゴロとした牛肉が入っているうえ、300gという大容量で、ひと皿で満足度も高い。

＜Point＞

■SNSで話題の便利アイテムは入荷待ちになったことも！

キッチン雑貨はテレビやSNSで注目され、「便利」や「使いやすい」といった口コミをもとにご購入いただくことが多いです。昨年度発売した商品では『トッピングカップ付き ランチカプセル』や『ボトル乾燥スティック』が特に話題に！

■不動のロングセラー商品！ おいしいと便利を両立する蒸篭

無印良品

「竹材 蒸篭（せいろ）本体 深型 大」（1490円）

油を使わずヘルシーに調理でき、素材本来の味を楽しめます。蒸気を含むとよりおいしくなるご飯やパンの温め直しにも。卓上にそのまま出して、器としても使用可能です（宮里さん）

通気性に優れた竹材の蒸篭。繊維の密度が高く、食材を蒸す時に水蒸気を吸収するので、蒸篭の内側に水滴がたまりにくいのが特徴。別売りの「蒸篭／蓋 大」（890円）と組み合わせて蒸せば、食材がふっくらおいしく。

▲「アルミ 蒸篭用／受け台」（1190円）を使うと、フライパンの上でも安定。中央の穴から効率的に温められる

■キッチン・水回り掃除がこれ１枚でピカピカに

無印良品

「水回りの汚れ用 掃除シート」（299円）

シート状でつまんで洗えるので、細かい部分の掃除にも使いやすいです。コンロやシンクだけでなく、食器、フライパン・鍋、換気扇、蛇口周り、浴室などでご使用いただけます（宮里さん）

研磨剤不使用のザラザラとしたシートで、水に濡らして拭くだけで、頑固な汚れを落としてくれる。コンロ周辺や五徳などの細かい場所の焦げ落としから、シンクや浴室の蛇口周りの水あか落としまで1枚で完結できる。

▲ミシン目に沿って、必要な分だけ簡単にカット。洗剤不要で気になったときすぐ掃除できるから、モチベーションもアップ

■湯煎も冷凍もOK！ しっかり伸びて、しっかりまとまる

無印良品

「シリコーン マルチバンド」（290円）

温冷どちらの場面で使えるので、葉物野菜を束ねてそのまま茹でたり、使いかけの冷凍食品を止めたりしても、ゴムのように切れてしまうことがなく便利です（宮里さん）

食材の袋止めや道具をまとめるためのシリコーン製の結束バンド。耐熱温度は150℃、耐冷温度は-20℃なので、湯せんから冷凍庫まで使用可能。コード類の整理や衣類をまとめるときにも◎。

>> 特集【本当に売れているモノ＆売れ続けているモノ】

※2026年4月6日発売「GoodsPress」5月号48-49ページの記事をもとに構成しています

＜文／GoodsPress編集部＞

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