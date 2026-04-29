スマホは留守番でOK！ポケットは鍵だけで走り出せる身軽すぎるイヤホン「OpenDual」
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
骨伝導×空気伝導を採用した「OpenDual」の特長を、あえて一言でまとめるなら、「スマホなしで走り出せるオープンイヤーイヤホン」。
ただし、この25gの筐体にはもう少し語りたくなる工夫が詰まっているので、順を追ってご紹介していきます。
32GBの内蔵ストレージという選択肢
スマホなしで音楽が聴ける理由は、32GBの内蔵ストレージにあります。最大約8,000曲を本体に保存でき、Bluetoothの接続先がなくても再生可能。転送方法もシンプルで、付属のマグネットケーブルでPCのUSB-Aポートにつなぐだけです。
たとえば日曜の夜に翌週のプレイリストを仕込んでおけば、月曜早朝には玄関のフックからイヤホンを取って走りだせます。ポケットの中身は鍵だけでいい。そんな身軽なランニングスタイルが手に入ります。
もちろんBluetooth 6.0にも対応していて、2台のデバイスへの同時接続が可能。PCで音楽を聴きながらスマホの着信に切り替える、といった使い方もスムーズです。
骨伝導×空気伝導が生む、オープンイヤーの音の厚み
オープンイヤー型で気になるのが、低音の物足りなさ。「OpenDual」はその課題に対して、骨伝導と空気伝導の2つのスピーカーを同時搭載するという構造で応えています。
中高音域は骨伝導の振動で、低音域は空気伝導のスピーカーで。帯域ごとに専門のドライバーが鳴る仕組みです。
通勤電車でポッドキャストを聴くときも、オフィスでBGMを流すときも、耳を塞がない開放感はそのままに。それでいて、低音の土台がきちんと感じられるのがこのイヤホンの特長です。
音漏れにも配慮した設計。静かなオフィスでも音量さえ適切に保てば、周囲に気を遣いすぎずに済みそうです。
天候もシーンも選ばない、IPX8防水
「OpenDual」はIPX8規格の防水性能を備えているのにも注目。水深2mで30分間の水没に耐える水準です（※）。空気伝導の通気孔と高い防水性の両立は、従来は難しいとされてきたポイント。「OpenDual」は独自の密閉技術でこの課題に取り組み、デュアルドライバーとIPX8を共存させています。
汗、雨、プールの水――どれも気にせず音楽を続けられるのは、日常的に使うイヤホンとしてかなり心強いところ。汚れが気になったら水洗いできるので、衛生面でもラクに付き合えます。
※IPX8規格：水深2mで30分間水没しても浸水しない水準です。試験環境下での結果であり、すべての状況での性能を保証するものではありません。
25gの軽さと、8時間の再生力
本体重量は25g。形状記憶チタンフレームと高品質シリコンの組み合わせで、走っても泳いでもずれにくい設計です。
バッテリーは140mAhで、最大8時間の連続再生に対応（※）。さらに15分の充電で約1時間分を回復する急速充電も備えているので、万が一充電を忘れても、朝の身支度の間にある程度リカバリーできそうです。
ランニングから通勤、デスクワーク、帰宅後の家事まで、1日中音楽のそばにいられるオープンイヤーイヤホン。「OpenDual」についてのスペック詳細や割引情報を、以下よりチェックしてみてください。
※再生時間・充電時間は使用環境・音量等により異なります。
>>ながら聴きを、特別に変える魔法｜「骨伝導×空気伝導」デュアルドライバーイヤホン
Image: CS01
Source: machi-ya