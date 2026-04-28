資産430万円「年金生活の楽しみは犬のタマオとでかけること」68歳おひとりさま男性の老後
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、茨城県在住68歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人のみ
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：茨城県
リタイア前の雇用形態：派遣・契約社員
リタイア前の年収：600万円
現在の預貯金：80万円、リスク資産：350万円
これまでの年金加入期間：厚生年金480カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：不明
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
その理由として「とてももらえる金額が少ないから」と語っています。
ひと月の支出は約「10万円」。厚生年金の受給額は不明ですが、年金収入だけでは「ほとんどの月で足りない」と回答されています。
年金生活において「そんなにぜいたくな暮らしはしていないが、生活費が足りない」と日々の家計のやりくりには苦労している様子です。
一方で「年金生活での楽しみは犬のタマオといっしょにでかけることです。平和に生きていけることは、人間にとって最高の喜びだと思います」と穏やかな老後の過ごし方も教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、茨城県在住68歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：68歳男性
同居家族構成：本人のみ
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：茨城県
リタイア前の雇用形態：派遣・契約社員
リタイア前の年収：600万円
現在の預貯金：80万円、リスク資産：350万円
これまでの年金加入期間：厚生年金480カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：約5万円（65歳未満での繰り上げ受給と推察）
老齢厚生年金（厚生年金）：不明
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
「年金額に満足していない」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「とてももらえる金額が少ないから」と語っています。
ひと月の支出は約「10万円」。厚生年金の受給額は不明ですが、年金収入だけでは「ほとんどの月で足りない」と回答されています。
「ぜいたくな暮らしはしていない」年金で足りない支出については、「アルバイトで毎月7万円ほど」稼ぐことで賄っているとのこと。
年金生活において「そんなにぜいたくな暮らしはしていないが、生活費が足りない」と日々の家計のやりくりには苦労している様子です。
「平和に生きていけることは喜び」今後の生活について「こんな年金額では不安すぎる」と投稿者。「今まで納めてきたものはなんだったのか非常に腹が立っています」と不満を述べます。
一方で「年金生活での楽しみは犬のタマオといっしょにでかけることです。平和に生きていけることは、人間にとって最高の喜びだと思います」と穏やかな老後の過ごし方も教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)