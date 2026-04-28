「構ってニャ！」 服の中にひょっこり侵入

YouTubeチャンネル「つむチャンネル。」では、飼い主さんのパーカーに潜り込んだ猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「何このかわいいいきもの」「どんだけ甘え上手なの！」という声が続出しました。

【画像5枚】仕事中でも絶対許す……！これが“かわいすぎる毛玉”です！

注目を集めたのは「服の中に侵入してきた子猫がかわいい… スコティッシュフォールドのつむ」という動画。飼い主さんの胸元からひょっこり現れた子猫のつむが、じゃれているシーンからスタートします。自ら侵入してきたようで、じっと見つめてくるつぶらな瞳がたまりません。

突然の侵入がかわいくて、作業中だった飼い主さんは動画を撮り始めたとのこと。仕事に集中する飼い主さんを見て、寂しくなってしまったのでしょうか。

甘がみに猫パンチ！ やんちゃな一面も

飼い主さんの胸元で落ち着いた様子のつむ。なでなでしてもらって安心したのかなと思いきや、すぐにきょろきょろし始めます。「うーん、思ったより狭いニャ」と言わんばかりに、甘がみを始めたり、猫パンチを繰り出したり。ついには、いそいそとパーカーから出て行ってしまいました。

すると、今度は飼い主さんの服のひもで遊び始めるつむ。まん丸な顔とお手てがとってもかわいいですね。

動画を見た人からは「上目遣いがたまらんです」「こんなにかわいい猫を見たことない」「まるでぬいぐるみ」といったコメントが多数寄せられていました。なんとも甘え上手な子猫の様子は、ぜひ動画でお楽しみください。