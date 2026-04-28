『ゴジラVSメカゴジラ』に登場するゴジラがムービーモンスターシリーズで立体化
バンダイスピリッツは、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、『ゴジラVSメカゴジラ』に登場するゴジラを立体化した「ムービーモンスターシリーズ ゴジラ(1993)」(4,400円)の予約受付を現在受け付けている。予約受付期間は6月10日23時までを予定しており、商品の発送は2026年9月。
「ムービーモンスターシリーズ ゴジラ(1993)」
「ムービーモンスターシリーズ」は、リアルな造形と彩色表現で歴代ゴジラ作品の怪獣を立体化するソフビフィギュアシリーズ。今回、1993年公開の映画『ゴジラVSメカゴジラ』に登場するゴジラを商品化した。
造形面では、本作で新調されたスーツの造形やプロポーションを、一部新規造形を交えて立体化。精悍な顔立ちに加え、本作の特徴でもある足の長さを表現するなど、下半身のプロポーションも再現している。
彩色面では、瞳部分を2色のブラウンで細かく塗り分けることで、強い意志を感じさせる表情に仕上げた。
TM & (C) TOHO CO., LTD.
「ムービーモンスターシリーズ ゴジラ(1993)」
造形面では、本作で新調されたスーツの造形やプロポーションを、一部新規造形を交えて立体化。精悍な顔立ちに加え、本作の特徴でもある足の長さを表現するなど、下半身のプロポーションも再現している。
彩色面では、瞳部分を2色のブラウンで細かく塗り分けることで、強い意志を感じさせる表情に仕上げた。
TM & (C) TOHO CO., LTD.