【姉が帰らない理由 特別編】本編完結！弟が「家族の真実を知るまでの全記録」とそれぞれのその後
■【姉が帰らない理由】のあらすじ
智也は「夫と別居する」と自分の妻のマンションに転がり込んできた姉・絵美に困っていた。絵美に早く出ていってほしいと思うのだが、姉の様子が変なことに気が付く。穏やかな姉の夫、何か隠している父親、居場所を隠そうとする姉の息子ー…。明かされる家族の秘密とは？
智也は「夫と別居する」と自分の妻のマンションに転がり込んできた姉・絵美に困っていた。絵美に早く出ていってほしいと思うのだが、姉の様子が変なことに気が付く。穏やかな姉の夫、何か隠している父親、居場所を隠そうとする姉の息子ー…。明かされる家族の秘密とは？
娘の人生を奪った…後悔した父が選んだ生き方とは―遅すぎる…。
全ては遅すぎるけど、自分の間違いに向き合う決意をした父。
家族のためと思っていた決断も、自分の立場や生活を守るためだった…娘の幸せを人自分の都合で奪ってしまったことを深く反省する。
そんな父が今、娘のためにできることとはー？
なぜ人が離れていくのか…理由が分からない男のリアル後ろ盾を失い、職場での立場が変わっていく北見。父に「情けない」と言われてー…。
絵美のその後＆編集後記もお楽しみに！編集後記では登場キャラたちからの一言＋北見誕生の裏話です。
ちなみに北見鋭斗の一言は最後まで…。
続きは新コミックアプリ限定で公開中！
(ウーマンエキサイト編集部)