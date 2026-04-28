■【姉が帰らない理由】のあらすじ智也は「夫と別居する」と自分の妻のマンションに転がり込んできた姉・絵美に困っていた。絵美に早く出ていってほしいと思うのだが、姉の様子が変なことに気が付く。穏やかな姉の夫、何か隠している父親、居場所を隠そうとする姉の息子ー…。明かされる家族の秘密とは？