あべのハルカス近鉄本店「惣菜売場」大幅刷新 全国の百貨店初の店舗も…テイクアウト専門のはるまき専門店
「あべのハルカス近鉄本店 ウイング館 地2階 惣菜売場」がリニューアルされ、あす4月29日にグランドオープンする。「はるまき専門店」が新たに登場する。
【写真】スイートポテトはるまき（195円）、国産黒毛和牛のすき焼きはるまき（486円）など
よつばしフーズが出店する「lamp（ランプ）」は、揚げ春巻き、生春巻き、春巻き弁当など30種以上がそろう。同社によると、百貨店内におけるテイクアウト専門のはるまき専門店は全国で初めて。
揚げ春巻きは、食卓の定番メニューでありながら、惣菜としては「時間が経つと皮がベチャっとしてしまう」という課題があった。調理法、温度管理、そして包装資材に至るまで試行錯誤を重ね、「揚げてから8時間経ってもパリパリとした食感」を実現したという。
食材に合わせて小麦と米粉（100%グルテンフリー）の皮の2種類を使い分けるほか、油の温度を2種類に設定、揚げる時間も食材によって工夫することで「パリパリ感」を持続。一気に冷ます「急速冷却」工程で、クリスピーな食感を固定させる。紙製包装箱を採用し、紙が余分な水分を吸収し続けることで、家庭での「パリッ」を維持する。また、食材の旨味を凝縮させ、ソースなしで楽しめる。
■はるまき専門店「lamp（ランプ）」詳細
あべのハルカス近鉄本店 ウイング館 地2階 惣菜売場
業態：テイクアウト専門
営業時間：10時〜20時（休業日は施設に準ずる）
・揚げはるまき（15種）
看板メニュー「名物たまごはるまき」は、米粉の皮と濃厚な半熟卵の相性が抜群の新食感春巻。「カニクリームコロッケ」「すき焼き」「さつまいも」などこれまでの春巻きでは考えられなかった食材も扱う。
・生春巻き（12種）
店内で一本ずつ手巻き。5種類の選べるソースで、子どもから大人まで楽しめる。
・はるまき弁当（8種）
オーソドックスな春巻き弁当から春巻の皮を散らしたサラダボウルなど健康志向の弁当も用意。
【写真】スイートポテトはるまき（195円）、国産黒毛和牛のすき焼きはるまき（486円）など
よつばしフーズが出店する「lamp（ランプ）」は、揚げ春巻き、生春巻き、春巻き弁当など30種以上がそろう。同社によると、百貨店内におけるテイクアウト専門のはるまき専門店は全国で初めて。
揚げ春巻きは、食卓の定番メニューでありながら、惣菜としては「時間が経つと皮がベチャっとしてしまう」という課題があった。調理法、温度管理、そして包装資材に至るまで試行錯誤を重ね、「揚げてから8時間経ってもパリパリとした食感」を実現したという。
■はるまき専門店「lamp（ランプ）」詳細
あべのハルカス近鉄本店 ウイング館 地2階 惣菜売場
業態：テイクアウト専門
営業時間：10時〜20時（休業日は施設に準ずる）
・揚げはるまき（15種）
看板メニュー「名物たまごはるまき」は、米粉の皮と濃厚な半熟卵の相性が抜群の新食感春巻。「カニクリームコロッケ」「すき焼き」「さつまいも」などこれまでの春巻きでは考えられなかった食材も扱う。
・生春巻き（12種）
店内で一本ずつ手巻き。5種類の選べるソースで、子どもから大人まで楽しめる。
・はるまき弁当（8種）
オーソドックスな春巻き弁当から春巻の皮を散らしたサラダボウルなど健康志向の弁当も用意。