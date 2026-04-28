アミューズ、無断複製の不正出品に注意喚起「ファンの皆様が視聴しない・買わないことが、違法・不正行為への対抗策」
【モデルプレス＝2026/04/28】株式会社アミューズの法務部が28日、公式X（旧Twitter）を更新。不正出品について注意喚起を行った。
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「当社所属アーティストに関する権利侵害品や違法出品等について、貴重な情報をお寄せいただき、ファンの皆様にいつも感謝しております」と前置き「お寄せいただいた事例の中には、アーティストが真摯に取り組んで制作された作品などを無断で複製した不正出品が多数確認されております」と報告した。
不正出品について「ECサイトや動画サイト等の運営者に削除を求めるほか、対応を随時しておりますが、削除しても、同じ者がすぐに出品を繰り返すケースが後を絶ちません」と現状を説明。「当社においても引き続き対応をいたしますが、ファンの皆様が視聴しない・買わないことが、違法・不正行為への対抗策になりますので、ご協力をお願いいたします」と呼びかけた。
また各商品について「公式商品かどうかの確認方法につきましては、公式ウェブサイトに掲載されている商品情報とご照合をお願いいたします」と正しい見分け方も伝えている。（modelpress編集部）
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◆アミューズ法務部、不正出品に注意喚起
「当社所属アーティストに関する権利侵害品や違法出品等について、貴重な情報をお寄せいただき、ファンの皆様にいつも感謝しております」と前置き「お寄せいただいた事例の中には、アーティストが真摯に取り組んで制作された作品などを無断で複製した不正出品が多数確認されております」と報告した。
◆アミューズ法務部、公式商品は「商品情報とご照合をお願い」
また各商品について「公式商品かどうかの確認方法につきましては、公式ウェブサイトに掲載されている商品情報とご照合をお願いいたします」と正しい見分け方も伝えている。（modelpress編集部）
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