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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年4月28日は、充実した機能性でさまざまなシーンで活躍するAnker（アンカー）の新作ワイヤレスヘッドホン「Soundcore Space 2」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Anker Soundcore Space 2 (Bluetooth 6.1 ワイヤレス ヘッドホン)【最大70時間音楽再生 / ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / LDAC/ハイレゾ対応 (ワイヤレス/有線) / マルチポイント対応/外音取り込み/マイク内蔵】 ブラック 16,990円 (ポイント10％還元) Amazonで見る PR PR

Ankerの「Soundcore Space 2」がポイント10％。新作が早くもお買い得です

Anker（アンカー）の「Soundcore Space 2」がポイント10％還元でお買い得。4月27日に発売開始したばかりの新作ワイヤレスヘッドホンが実質15,291円で購入できますよ。

頭部の形状に沿うヘッドバンド設計を採用。装着時の頭部への負担を分散し、メガネをかけても痛くなりにくいフィット感を実現。

従来モデル（Soundcore Space Q45）と比較して約10%も軽量化。重量は約260gと軽く、首や肩への負担も激減しました。

ヘッドバンドとイヤーパッドには柔らかく肌触りの良い低反発クッションを使用。

ユーザーの耳の形に合わせてクッションが変形するため、長時間の使用でも疲れにくく快適な装着感を叶えます。

「ウルトラノイズキャンセリング 3.5」で環境に応じて強度をリアルタイム調整

騒音を低減する高精細な「ウルトラノイズキャンセリング 3.5」を実装。環境に応じてノイキャンの強度を最適化してくれるので、勉強や仕事で集中したい時にも大活躍。

外音取り込みモードに切り替えると会話や電車のアナウンスも聞こえるので通勤・通学時にも便利です。

二層構造の複合振動板を採用した40mmの大型ドライバーと搭載。ワイヤレスでもハイレゾ音源に近い高音質が楽しめるLDACにも対応し、原音に忠実なサウンドを奏でます。

3つのマイクとAIノイズリダクション機能により、クリアな音声でオンライン会議に参加できますよ。

ロングライフバッテリーと短時間充電で利便性も充実

最大70時間も連続再生できるロングバッテリーを採用。ノイキャン使用時でも最大50時間も連続で使えるのは嬉しいポイントです。

急速充電にも対応しており、約5分間の充電時間で最大4時間の音楽再生が可能。忙しい朝にバッテリー切れに気づいても安心です。

「Soundcore」アプリからイコライザーの設定や装着検出機能のオン・オフも自由自在。

洗練されたデザインと充実した機能性を兼ね備えた「Soundcore Space 2」があれば、日常の音楽体験がワンランク上になりますよ。

Anker Soundcore Space 2 (Bluetooth 6.1 ワイヤレス ヘッドホン)【最大70時間音楽再生 / ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / LDAC/ハイレゾ対応 (ワイヤレス/有線) / マルチポイント対応/外音取り込み/マイク内蔵】 ブラック 16,990円 (ポイント10％還元) Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年4月28日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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