都会的でスタイリッシュ、大人の色香漂うシルバーアクセサリーの世界。



その魅力にとりつかれ、20年近くシルバーアクセサリーを作り続けている男性が徳島市にいます。



その職人技にカメラが迫りました。

銀色の眩い輝きと黒くくすんだ陰りの織りなす明暗が、大人の色香を引き立てます。



そんなシルバーの魅力に取りつかれた1人の男性、今では珍しい手作りにこだわっています。

徳島市大和町の住宅街の一角にある「シルバースラッシュ」。



店内にはシルバーアクセサリーが、ずらりと並んでいます。

店の奥で黙々と作業をしているこちらの男性、志摩英也さん44歳です。



県内でも珍しい、シルバーアクセサリー専門の職人です。



自分の店を構えて、もうすぐ20年を迎えます。

（シルバースラッシュ・志摩英也さん）

「きっかけは友達のアクセサリー、買いたいのについていって」

「（店の）裏で教室やっていて『作れるんだよシルバーは』と教えてくれて」



高校時代、何気なく出かけたショッピングがきっかけで、その魅力に引き込まれました。

7年間の修行を経て、24歳の時に独立。



当初はアルバイトをしながらの職人稼業でしたが…。



今ではオリジナルブランド「スラッシュ」を全国に展開。



自らの地位を確立しました。

（シルバースラッシュ・志摩英也さん）

「ほとんどこのワックス（ろう）、これからかたちを作っています。こういう感じで彫っていって柄をつけて」

志摩さんが得意とするのは「ロストワックス技法」。



ろうを成形したものから石膏の型をとり、銀を流しこんでアクセサリーの原型を作ります。

（シルバースラッシュ・志摩英也さん）

「これがそのままシルバーになるんで、結構細かいところまで出る。完璧にできるだけ作っている方が良い」

「手作りだと活字じゃないし字の癖とか出る、手彫りの温かみにつながっている」



ミリ以下の緻密さが要求される繊細な作業。



型を造るだけで3日以上、完成までには1か月ほどの時間を要します。

型どれたピカピカのシルバーを薬液へと浸します。



すると、黒く変色しました。



いわゆる「いぶし銀」です。

（シルバースラッシュ・志摩英也さん）

「黒くして陰影をつけてデザインをはっきりさせる。金とかプラチナは黒くならない。そこがシルバーの一番良い特徴」



再び磨き直しを経て、完成したのがこちら。

（シルバースラッシュ・志摩英也さん）

「徳島と高知をつなぐ国道55号のデザイン、55号のルートが彫られてある」

「地元っぽいものを作りたいと思い」



自身のブランド「スラッシュ」には、「切り拓く」という意味が込められていて、恐竜にライオン、ピストルなど攻撃的なモチーフの作品が並びます。



根底にあるテーマは「生き抜くための手段」。

（シルバースラッシュ・志摩英也さん）

「ずっと練習、今も別にもっとうまくなろうと思ってやっている、一生かけて修行」

「お疲れ」



しかし最近、作風に変化が訪れています。



妻で書道家でもある、絹恵さんの存在にインスパイアを受けたのかもしれません。

（妻・絹恵さん）

「カッコイイ感じだったが、出会ったころのアクセサリーは。最近それに疲れてきて、かわいいのが好きと言いだした」

（シルバースラッシュ・志摩英也さん）

「まあどっちもやるよ、たまに作風がっつり変えたものやりたい」

（妻・絹恵さん）

「恐竜の絵を遊びで描いて、上手に描けたと言ったら作ってくれた。平面なのを立体にできるなって。すごいな」



店にはシルバー好きが次々と集まります。

（客）

「チェーン直してもらおうと思って」

こちらのお店では修理やオーダーメイドなど、顧客のあらゆる要望に応じてくれます。

（客）

「ありがとうございます、きれいに直っている。これなら自分で着けられるかも」



（シルバースラッシュ・志摩英也さん）

「こんな感じでどうですか？」

（シルバースラッシュ・志摩英也さん）

「会話して楽しい、やっぱり対人でっていうのが大事。自分一人で自分の好きなものだけ作っていたら、そんなに上手くはなれない」

「地元に全然（店が）ないのも寂しいし、ずっとやっていきたい」

シルバーに刻まれた光と影。



それはまさに身に着ける人の人生そのもの。



鈍い光を放つシルバーアクセサリーの一つ一つに、職人の魂が込められています。



志摩さんはお店で彫金教室も開いていて、自分と同じようにシルバーを1から学びたい人に技術を伝えています。



手作りの魅力に触れてみてはいかがでしょうか。