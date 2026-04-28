2026年5月22日より日米同時公開される「スター・ウォーズ」の最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』

「スター・ウォーズ」劇場最新作の公開を祝福すべく、世界的な人気を誇る『進撃の巨人』の作者・諫山創先生が描き下ろした「マンダロリアン」と「グローグー」の”インスパイア・アート”が解禁されました！

さらに、『はじめの一歩』の作者・森川ジョージ先生、『化物語（原作／西尾維新）』や『灰仭巫覡』の作者・大暮維人先生、『東京卍リベンジャーズ』作者の和久井健先生、『炎炎ノ消防隊』の作者・大久保篤先生ら人気漫画家4名による、“スター・ウォーズ愛”を込めた”特別コメント”も解禁され、日本が誇る世界的漫画家たちが「スター・ウォーズ」を応援しています。

映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』描き下ろしインスパイア・アート／人気漫画家4名による特別コメント 解禁

公開日：2026年5月22日（金）日米同時公開

原題：『The Mandalorian and Grogu』

監督：ジョン・ファブロー

制作：キャスリーン・ケネディ、デイヴ・フィローニ

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

長年にわたり世代や国境を越えて愛され続けてきた「スター・ウォーズ」

7年ぶりにスクリーンへと帰ってくることを記念し、日本を代表する漫画家たちのスター・ウォーズ愛溢れるタッグが実現しました。

解禁となった『進撃の巨人』の作者諫山創先生によるインスパイア・アートには、我が子のようにグローグーを抱えながら戦闘に挑むマンダロリアンの姿が描かれており、激しいアクションの中にも二人の絆の強さが感じられるアートとなっています。

さらにワイヤーを使って空中に飛び上がるマンダロリアンの姿は、『進撃の巨人』に登場する調査兵団が射出したワイヤーで空中を高速移動する“立体機動装置”を想起させる、諫山先生ならではの描写も魅力的。

ダイナミックな空中機動の表現に、躍動感たっぷりのマンダロリアンとグローグーが描かれ、『進撃の巨人』と「スター・ウォーズ」の世界観が見事に融合したインスパイア・アートとなりました。

そして『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』では固い絆で結ばれている二人が、新共和国から帝国の復活を狙う戦争を食い止めるための依頼を受け、新たなる戦いへと歩んでいくことになります。

銀河で繰り広げられる二人の壮大な冒険へ期待が高まるばかりです。

さらに、諫山創先生からサイン入りの直筆コメントや、「週刊少年マガジン」で数々のヒット作を生み出してきた、日本を代表する漫画家たちによる特別コメントも解禁！

日本だけでなく世界中の読者を熱狂させてきた人気漫画家たちが、「スター・ウォーズ」への深い愛と情熱を持ったコメントを寄せています。

諫山創先生（『進撃の巨人』作者）コメント全文

アイダホのホームステイ先でエピソード６→５→４の順番で観せてもらったのがSWとの出会いでした。

無機質な宇宙船に漂うカビや埃の生物臭。

その対比こそが命の実在感であり僕にとってのSWでした。

何よりグローグー可愛すぎてたまりません。

森川ジョージ先生（『はじめの一歩』作者）コメント全文

『スター・ウォーズ』のハイパースペースはスクリーンの中に吸い込まれる衝撃的な感覚でした。

以来必ず何かがあるはずと劇場に⾜を運びその度に沢山の刺激を受けています。

つき合いの長い映画なので銀河の遠い場所の人達の物語が何故か身近に感じられます。

マンダロリアンとグローグーもきっとそうなるのだろうと期待しています。

大暮維人先生（『化物語（原作／西尾維新）』『灰仭巫覡』作者）コメント全文

ライトセーバー、C-3PO、R2-D2、Xウイング、AT-AT、そしてデス・スター…

子供の頃の大暮がスター・ウォーズのどこに惹かれたか、というとその目眩がするほど斬新でスクリーンの中に所狭しと詰め込まれた魅力的なメカの群れだった。

これほどの贅沢があろうか。

今、改めて観るともはや奇跡の作品としか思えない。

子供の頃に受けた衝撃は漫画家となった今もなお大暮を縛り続け自分の作品の多くにこの偉大な作品の影を見つけることができる。

この『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」で始めてスター・ウォーズに、そしてSF作品に触れる子供達が羨ましい。

可能であるなら今すぐ自分も記憶を消してあの衝撃を再び味わいたいのだ。

和久井健先生（『東京卍リベンジャーズ』）コメント全文

スター・ウォーズ最新作！！！

オビ＝ワンとルークに魅せられて、オビ＝ワンとアナキンで泣いて、ヨーダとルークで胸が熱くなる。

そしてマンダロリアンとグローグー！！！

師弟関係はスター・ウォーズの王道！！

観てぇ！！！

今からワクワクしかない！！！

大久保篤先生（『炎炎ノ消防隊』）コメント全文

『スター・ウォーズ』の魅力を語ったらキリがないが、僕はとにかくライトセーバーが大好きです！

赤いライトセーバーも緑のライトセーバーも全部好きだけど、特に青いライトセーバーが大好物です！

何でもかんでも青く光らせたらカッコいいと思ってしまったのも思い返せば青いライトセーバーのせいかもしれません！

マンダロリアンの道を進むグローグーももちろん応援していますが、いつか緑のライトセーバーを持つグローグーも見てみたいです！

ダース・ベイダーの死後、帝国が崩壊し無法地帯と化した銀河で、“我らの道”を合言葉に厳しい掟に従いながら、どんな仕事も完璧に遂行する孤高の賞金稼ぎマンダロリアン。

そして、強大なフォースの力を秘めた、いたずら好きで食いしん坊な子どもグローグー。

親子のような絆で結ばれるマンドーとグローグーは、スクリーンで一体どんな“冒険”を繰り広げるのでしょうか？

『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、2026年5月22日(金)日米同時公開です。

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