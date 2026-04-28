±ÕÂÎ¤Ê¤Î¤Ë¶õÊ¢´¶¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¡Ä°å»Õ¤¬40Ç¯°Ê¾åËèÆü°û¤àŽ¢¿ÍÂÎ¤ËÉ¬Í×¤ÊÁ´¥Ó¥¿¥ß¥óŽ¤¥ß¥Í¥é¥ë¤ò´Þ¤àŽ£°û¤ßÊª
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÀÐ¸¶·ëÕé¡ØÄ¶¾¯¿©·ò¹¯Ë¡ ¡Ö¶õÊ¢¤Î»þ´Ö¡×¤¬ÉÂµ¤¤ò¼£¤¹¡ª¡Ù¡Ê¿·À±½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¶õÊ¢´¶¤È¤ÏÌµ±ï¡¢ÀÐ¸¶¼°¡ÖÄ«ÃÇ¿©¡×¤Î¼ÂÁ©ÊýË¡
Ä«ÃÇ¿©¤¬ÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ã±¤ËÄ«¿©¤òÈ´¤¯¤À¤±¤À¤È¡Ö¸áÁ°Ãæ¤Ë¥Ü¡¼¥Ã¤È¤·¤Æ½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÄÌ¶Ð»þ¤Ë¥¯¥é¥¯¥é¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Êý¤¬¤¿¤Þ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬Äó¾§¤¹¤ëÄ«ÃÇ¿©¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥ó¥¸¥ó¥ê¥ó¥´¥¸¥å¡¼¥¹¡×¤ä¡¢¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤ä¹õÅü¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ö¥·¥ç¥¦¥¬¹ÈÃã¡×¤ò°û¤à¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ä«¿©È´¤¤Ç¤Ï¿´¿È¤Î³èÆ°¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤Î¤ÏÅüÊ¬¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ä¥ê¥ó¥´¡¢¥Ï¥Á¥ß¥Ä¡¢¹õÅü¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¸¥å¡¼¥¹¤ä¹ÈÃã¤ò°û¤á¤Ð¡¢¸áÁ°Ãæ¤ËÉ¬Í×¤ÊÅüÊ¬¤¬¤·¤Ã¤«¤êÊä¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢±ÕÂÎ¤Ê¤Î¤Ç¿çÌ²Ãæ¤ÎÃÇ¿©ÌÀ¤±¤Î°ßÄ²¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇÓÝõ¤¬¼ÙËâ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ËÜÇ½¤ÇÍß¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤¤Î¥µ¥¤¥ó
¼ÂÁ©ÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢ÀÐ¸¶¼°¤Î¡ÖÄ¶¾¯¿©·ò¹¯Ë¡¡×¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ë¥ó¥¸¥ó¥ê¥ó¥´¥¸¥å¡¼¥¹¡×¤È¡Ö¥·¥ç¥¦¥¬¹ÈÃã¡×¤Îºî¤êÊý¤òµó¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡þ¡Ö¥Ë¥ó¥¸¥ó¥ê¥ó¥´¥¸¥å¡¼¥¹¡×¤Îºî¤êÊý
¡Ö¥Ë¥ó¥¸¥ó2ËÜ¡Ü¥ê¥ó¥´1¸Ä¡×¤ò¹ï¤ó¤Ç¥¸¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤«¤±¤ë¡£
¸Ç·ÁÊª¤¬»Ä¤ë¥ß¥¥µ¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±ÕÂÎ¤À¤±¤¬»Ä¤ë¥¸¥å¡¼¥µ¡¼¤Çºî¤ë¡£
¡þ¡Ö¥·¥ç¥¦¥¬¹ÈÃã¡×¤Îºî¤êÊý
Ç®¤¤¹ÈÃã¤Ë¡¢¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤¿¥·¥ç¥¦¥¬¤òÆþ¤ì¡¢¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤«¹õÅü¤âÆþ¤ì¤ë¡£
¥·¥ç¥¦¥¬¡¢¥Ï¥Á¥ß¥Ä¡¢¹õÅü¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ëÊ¬ÎÌ¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤¿¥·¥ç¥¦¥¬¤Î¤Û¤¦¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¡¢ÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ë¤¬¡¢Ê´Ëö¤ä¥Á¥å¡¼¥ÖÆþ¤ê¤Ç¤âOK¡£¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤¿¥·¥ç¥¦¥¬¤ò1²óÊ¬¤º¤Ä¾®Ê¬¤±¤·¤ÆÅà¤é¤»¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
ÀÐ¸¶¼°Ä«ÃÇ¿©¤Î¼ÂÁ©ÊýË¡¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¤¬Îä¤¨¤ë¤È´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ï¥·¥ç¥¦¥¬¹ÈÃã¤ò1?2ÇÕ°û¤à¡£
¡ÚÃë¡Û¤È¤í¤í¤½¤Ð¡¢¥ï¥«¥á¤½¤Ð¡¢¤¶¤ë¤½¤Ð¡Ê¥Í¥®¡¢¼·Ì£¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ì¤ë¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Ô¥¶¤ä¥Ñ¥¹¥¿¡Ê¥¿¥Ð¥¹¥³¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤±¤ë¡Ë¡¢¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¤¦¤É¤ó¡¢¾¯¤Ê¤á¤ÎÏÂ¿©¤Ê¤É¡£
ÃÇ¿©ÌÀ¤±¤ÎºÇ½é¤Î¸Ç·Á¿©¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ßÄ²¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤¹¤ë¡£
Ãë¿©¸å¤ËÌ²¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤À¤ë¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤ÎÌ¤Ë¤¹¤ë¡£
¡ÚÍ¼¡ÛÊ¢È¬Ê¬ÌÜ¤Ê¤é²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤âOK¡Ê¤Ç¤¤ì¤ÐÏÂ¿©¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡Ë¡£
¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤âÅ¬ÎÌ¤Ç¤¢¤ì¤Ð²¿¤ò°û¤ó¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤·¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤°¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆüÃæ¡¢¶õÊ¢¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ö¥·¥ç¥¦¥¬¹ÈÃã¡×¤ò°û¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¶õÊ¢´¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÎ¤â²¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤ò¤Ê¤á¤¿¤ê¡¢¹õÅü¤ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤«¤¸¤ë¤Î¤â·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ê¶õÊ¢´¶¤¬¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¸Ç·ÁÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÀÐ¸¶¼°Ä«ÃÇ¿©¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤òÀÝ¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤È¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜ¡Ê¿©Êª¡Ë¡¢ËÜÇ½¤ÇÍß¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢£¸½Âå¿Í¤Î¿©»ö¤Î·ç´Ù¤òÊä¤¦ËüÇ½¿©¤Ï¤³¤ì
ÀÐ¸¶¼°¤Î¡ÖÄ¶¾¯¿©·ò¹¯Ë¡¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥ó¥¸¥ó¥ê¥ó¥´¥¸¥å¡¼¥¹¡×¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¼«¿È40Ç¯°Ê¾åËèÆü°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°ËÆ¦¤ÎÃÇ¿©»ÜÀß¤Ç¤âËèÆüÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥ó¥¸¥ó¥ê¥ó¥´¥¸¥å¡¼¥¹¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¥Ù¥ó¥Ê¡¼ÉÂ±¡¤òË¬Ìä¤·¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¼«Á³ÎÅË¡±¿Æ°¤ò»ë»¡¤·¤¿1999Ç¯¤Ë¡Ö¥¹¥¤¥¹¤Î¥Ù¥ó¥Ê¡¼ÉÂ±¡¤Ï1903Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ï¤ª¤í¤«À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤Þ¤ëÆñÉÂ¡¦´ñÉÂ¤Î´µ¼Ô¤ò¿©»öÎÅË¡¤Ç¼£Ìþ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ò¼ª¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¸½ÃÏ¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1979Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥ó¥Ê¡¼ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢¿ÇÃÇ¤Ë¤Ï·ì±Õ¸¡ºº¤ä¥ì¥ó¥È¥²¥ó¸¡ºº¤Ê¤ÉÀ¾ÍÎ°å³Ø¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼£ÎÅ¤Ë¤ÏÌô¤äÊü¼ÍÀþ¤Ê¤É¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤»¤º¡¢´°Á´¤Ê¼«Á³ÎÅË¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æù¡¢Íñ¡¢µíÆý¡¢¥Ð¥¿¡¼¤Ê¤ÉÆ°ÊªÀ¿©ÉÊ¤Ï½Ð¤µ¤º¡ÊÎã³°Åª¤Ë¥è¡¼¥°¥ë¥È¤È¾®Çþæõ²ê¤ò¥ß¥¥µ¡¼¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¥Ó¥ê¥å¥Ò¥ã¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥º¥ê¡¼¤òÄó¶¡¡Ë¡¢¿©»ö¤Ï¹õ¥Ñ¥ó¡¢¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¡¢ÌîºÚ¡¢ÄÒÊª¡¢²ÌÊª¡¢´ä±ö¡¢¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤Î¤ß¡£ËèÄ«¡¢É¬¤º¥Ë¥ó¥¸¥ó¥ê¥ó¥´¥¸¥å¡¼¥¹¤ò°û¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
±¡Ä¹¤Î¥ê¡¼¥Ò¥Æ¥£¡¦¥Ö¥é¥·¥åÇî»Î¤Ë¡¢¡Ö¥Ë¥ó¥¸¥ó¥ê¥ó¥´¥¸¥å¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÂµ¤¤Ë¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¿ÍÂÎ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¤ò¤¹¤Ù¤Æ´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤Ç¤·¤¿¡£
¸½Âå¿Í¤Ï¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¦»éËÃ¡¦Åü¼Á¤ò¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÂÎÆâ¤Ç¤ÎÈùÌ¯¤ÊÀ¸ÍýºîÍÑ¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÉ¬Í×¤Ê¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤Ê¤É¤ÎÈùÎÌ±ÉÍÜÁÇ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö±ÉÍÜ²á¾ê¤Î±ÉÍÜ¼ºÄ´¡×¤Ç¼ï¡¹¤ÎÉÂµ¤¤òÍ¶È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Â¿¼ï¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¤È¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ò´Þ¤à¥Ë¥ó¥¸¥ó¥ê¥ó¥´¥¸¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢¸½Âå¿Í¤Î¿©»ö¤Î·ç´Ù¤òÊä¤¦ËüÇ½¿©¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÎ¤¬²¹¤Þ¤êÇÓÝõ¤òÂ¥¤¹¥·¥ç¥¦¥¬¹ÈÃã¤Î¸ú²Ì
¡Ö¥Ë¥ó¥¸¥ó¥ê¥ó¥´¥¸¥å¡¼¥¹¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀÐ¸¶¼°¤Î¡ÖÄ¶¾¯¿©·ò¹¯Ë¡¡×¤Ç¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢»ä¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡Ö¥·¥ç¥¦¥¬¹ÈÃã¡×¤Ç¤¹¡£
·ì±Õ¤¬±ø¤ì¤ë瘀·ì¤Î¸¶°ø¤Ë¤ÏÂÎ¤ÎÎä¤¨¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤¬²¹¤«¤¤¤È¤¤Ï¡¢·ì´É¤â¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢·ì±ÕÃæ¤ÎÊª¼Á¡Ê±ÉÍÜ¤äÏ·ÇÑÊª¡Ë¤âÍÏ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢·ìÎ®¤¬¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÂÎ¤¬Îä¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁ´¿È¤Î·ìÎ®¤¬°¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢ºÙË¦¤ÎÂå¼Õ¤¬Äã²¼¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÏ·ÇÑÊª¤ÎÇ³¾Æ¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¤Æ·ì±Õ¤¬±ø¤ì¡¢ÉÔÄ´¤äÉÂµ¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÉé¤ÎÎ®¤ì¤ò°ìµ¤¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¥·¥ç¥¦¥¬¹ÈÃã¤Ç¤¹¡£
¥·¥ç¥¦¥¬¹ÈÃã¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¥·¥ç¥¦¥¬¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÌô¸ú¤Ç¤¹¡£´ÁÊý¤Ç¤Ï¥·¥ç¥¦¥¬¤¬¼ï¡¹¤ÎÌô¤ÎÀ®Ê¬¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥·¥ç¥¦¥¬¤Ê¤¯¤·¤Æ´ÁÊýÀ®¤êÎ©¤¿¤º¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢¸½ºß¤â´ÁÊýÌô¤ÎÌó7³ä¤Ë¥·¥ç¥¦¥¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ç¥¦¥¬¤ÎÌô¸ú¤ÏÀ¾ÍÎ¤Ç¤â¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¡¢³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¥Ô¥¿¥´¥é¥¹¤Ï¥·¥ç¥¦¥¬¤Ç°ßÄ²¤ÎÄ´»Ò¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢16À¤µª¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï¥Ø¥ó¥ê¡¼8À¤¤Î¡Ö¥·¥ç¥¦¥¬¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤è¡×¤È¤¤¤¦Ì¿¤Ç¡Ögingerbread¡Ê¿Í·Á¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥·¥ç¥¦¥¬¥Ñ¥ó¡Ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
14¡Á16À¤µª¤Ë¥Ú¥¹¥È¤¬ÂçÎ®¹Ô¤·¤¿¤È¤¡¢¥í¥ó¥É¥ó»ÔÌ±¤Î3Ê¬¤Î1¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ÏÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¤ÎÆüËÜ¤Ç¤â¥·¥ç¥¦¥¬¤ÏÂç¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¥·¥ç¥¦¥¬¤¬¡¢ÄãÂÎ²¹¤ÇÉÔ·ò¹¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥·¥ç¥¦¥¬°¦¹¥¼Ô¤ò¡È¥¸¥ó¥¸¥ã¥é¡¼¡É¤È¸Æ¤Ö¤Ê¤É¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¥Ö¡¼¥à¤Ï20Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥·¥ç¥¦¥¬¥Ö¡¼¥à¤Î²Ð¤Ä¤±Ìò¤Ï»ä¤Ç¤¹¡£
´ÁÊýÌô½èÊý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤òÅìµþ¤Ç³«¶È¤·¤¿¤Î¤¬1982Ç¯¤Î¤³¤È¡£¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿40Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¡¢ÆÈ³Ø¤Ç´ÁÊý°å³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¡¢100¼ïÎà°Ê¾å¤¢¤ë´ÁÊýÌô¤ÎÌó7³ä¤Ë¥·¥ç¥¦¥¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿»ä¤Ï¡¢¹ñ²ñ¿Þ½ñ´Û¤ËÄÌ¤¤¥·¥ç¥¦¥¬¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÀÊ¸¤òÆÉ¤ß¤¢¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÏÀÊ¸¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ç¾¤Î·ìÎ®¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¡¢µ¤Ê¬¤ò¾å¸þ¤¤Ë¤¹¤ë
¤½¤ì¤é¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤¬¼¡¤Î11¤Î¸úÇ½¤Ç¤¹¡£
¡þ¥·¥ç¥¦¥¬¤Î¸úÇ½
¡·ìÎ®¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢ÂÎ¤ò²¹¤á¤ë
¢¡¤Î¸ú²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ì°µ¤¬²¼¤¬¤ë¡ÊÄã·ì°µ¤Î¿Í¤Ï·ì°µ¤¬¾å¾º¤·¤Æ°ÂÄê¤¹¤ë¡Ë
£·ì¾®ÈÄ¤¬¶Å½¸¤¹¤ë¤Î¤òÍÞ¤¨·ìÀò¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë
¤È¯´À¡¢²òÇ®¡¢µîáâ¡Êáâ¤òÇÓÝõ¤¹¤ë¡Ë¡¢ÄÃ³±¡Ê³±¤òÄÃ¤á¤ë¡Ë¡¢ÄÃÄË¤Ê¤É¤ÎºîÍÑ¤¬¤¢¤ë
¥ÇÓÇ¢¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¤à¤¯¤ß¡¢¿åÂÀ¤ê¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë
¦Ç¾¤Î·ìÎ®¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¡¢µ¤Ê¬¤ò¾å¸þ¤¤Ë¤¹¤ë¡Ê¤¦¤Ä¤Î²ò¾Ã¡Ë
§¤À±Õ¡¢°ß±Õ¡¢¤¹¤¤±Õ¡¢ÃÀ½Á¡¢Ä²±Õ¤ÎÊ¬Èç¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¾Ã²½¤ò½õ¤±¤ë
¨¿©ÃæÆÇ¤Î¸¶°ø¶Ý¤äÄ²Æâ¤ÎÍ³²¶Ý¡¢ÇÙ±êµå¶Ý¤Ê¤ÉÉÂ¸¶¶Ý¤ò»¦¶Ý¤¹¤ë¡£¹³¥¦¥¤¥ë¥¹ºîÍÑ¤â¤¢¤ë
©Éû¿Õ¿ñ¼Á¤«¤é¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤ÎÊ¬Èç¤òÂ¥¤·¡¢µ¤ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë
ª¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ò²¼¤²¤ë
«Æâ¼ª¤Î·ì¹Ô¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¡¢¼ªÌÄ¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¡Ê¥á¥Ë¥¨¡¼¥ëÉÂ¡Ë¤ò²þÁ±¤¹¤ë
¥·¥ç¥¦¥¬¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¸¥ó¥²¥í¡¼¥ë¡¢¥¸¥ó¥²¥í¥ó¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¥ª¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¿ÉÌ£À®Ê¬¤Î¤Û¤«¡¢¥¸¥ó¥®¥Ù¥ì¥ó¡¢¥Ó¥µ¥Ü¥ì¥ó¡¢¥Ô¥Í¥ó¤Ê¤É¤ÎË§¹áÀ®Ê¬¤¬¤³¤¦¤·¤¿·ò¹¯¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¹³»À²½ºîÍÑ¤¬¶¯¤¤¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤ò´Þ¤à¹ÈÃã
¹ÈÃã¤â¤Þ¤¿¤¹¤°¤ì¤¿¸úÇ½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ÁÊý¤Ç¤Ï¿§¤¬Ç»¤¤¤â¤Î¤Û¤ÉÂÎ¤ò²¹¤á¤ëºîÍÑ¤¬¶¯¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÃã¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÇ»¤¤¿§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¹ÈÃã¤ÏÂÎ¤ò²¹¤á¤ë°û¤ßÊª¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹³»À²½ºîÍÑ¤¬¶¯¤¤¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤ò´Þ¤ß¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ú²Ì¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡þ¹ÈÃã¤Î¸úÇ½
¡¹ÈÃã¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤Î¹³»À²½ºîÍÑ¤¬³èÀ»ÀÁÇ¤ÇºÙË¦¤¬½ý¤Ä¤¯¤Î¤òËÉ¤®¡¢Ï·²½¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¡¢¤¬¤ó¤ÎÍ½ËÉ¤ËÌòÎ©¤Ä
¢¿©Ãæ¡¦¿©¸å¤Î·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤ë
£»é¼Á¤ÎµÛ¼ý¤òÍÞ¤¨¤ë
¤¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÅü²½¡ÊÍ¾Ê¬¤ÊÅü¤È¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬·ë¹ç¤·¤ÆÏ·²½Êª¼Á¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤òÍÞ¤¨¡¢Ï·²½¤òËÉ¤°
¥»¦¶Ý¡¢¹³¥¦¥¤¥ë¥¹ºîÍÑ¤Ç¤«¤¼¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¡ÊÀÖ¤¤¿§ÁÇ¡á¥Æ¥¢¥Õ¥é¥Ó¥ó¤ÎºîÍÑ¡Ë
¦¹á¤ê¤Ë¤è¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹ºîÍÑ
¢£¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤ä¹õÅü¤òÆþ¤ì¤ÆºÇ¶¯¤Î°û¤ßÊª¤Ë
¤¹¤°¤ì¤¿¸ú²Ì¤ò»ý¤Ä¥·¥ç¥¦¥¬¤È¹ÈÃã¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ç¥¦¥¬¹ÈÃã¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤âËüÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ï¥Á¥ß¥Ä¡×¤ä¡Ö¹õÅü¡×¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ë¤¹¤°¤ì¤¿°û¤ßÊª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥Á¥ß¥Ä¡×¤Ï¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸Å¤¯¤«¤éÌô¤È¤·¤Æ½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥¸¥×¥È¤Î¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤ÎÊÉ²è¤Ë¤ÏÍÜËª¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤ò²¦°Ì¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÏ°è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤Î¸úÍÑ¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¡¢³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñºÇ¸Å¤ÎÌôÊª³Ø¤Î½ñ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¿ÀÇÀËÜÁð·Ð¡Ù¤Ç¤Î¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤Î°·¤¤¤Ï¡¢¡Ö¸ÞÂ¡¤Î½ôÉÔÂ¤ò°Â¤¸¡¢µ¤¤ò±×¤·¡¢Ãæ¤òÊä¤¤¡Ê°ßÄ²¤ÎÆ¯¤¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¡Ë¡¢ÄË¤ß¤ò»ß¤á¡¢²òÆÇºîÍÑ¤òÈ¯´ø¤·¡¢É´ÉÂ¤ò½ü¤¡¢É´Ìô¤òÏÂ¤¹¡×¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡ÖËüÇ½Ìô¡×¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤Ë¶¯¤¤»¦¶ÝÎÏ¡¢ËÉÉåºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸½Âå¤ÎÀ®Ê¬Ê¬ÀÏ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ÆÌÈ±ÖÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ËÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦°ìÊý¤Î¡Ö¹õÅü¡×¤â¸úÇ½È´·²¤Ç¤¹¡£
¥µ¥È¥¦¥¥Ó¤Îºñ¤ê½Á¤ò¼ÑµÍ¤á¤Æºî¤ë¹õÅü¤Ï¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢¥«¥ê¥¦¥à¡¢¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¡¢Å´Ê¬¤Ê¤É¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¤Î¤Û¤«¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC°Ê³°¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¤Ê¤É¤ÎÈùÎÌ±ÉÍÜÁÇ¤ò´Þ¤ß¡¢±ÉÍÜËþÅÀ¤Ç¤¹¡£
´ÁÊý¤Ç¤Ï¡¢°ßÄ²¤ò¾æÉ×¤Ë¤·¡¢´ÎÂ¡¤ò²¹¤á¡¢ÂÎÇ®¥¢¥Ã¥×¤È·ìÎ®¤òÂ¥¤¹ºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¡¢·ì±Õ¤ò¾ô²½¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯¸ú²Ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¹ÈÃã¤Ë¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤ä¹õÅü¤ò²Ã¤¨¤ë¤ÈÌ£¤ï¤¤¤¬¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¸ú²Ì¤¬Áý¤¹¤¦¤¨¡¢Âå¼Õ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤¬ËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤äÏ·²½Í½ËÉ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»éËÃ¤ÎÇ³¾Æ¤¬Â¥¤µ¤ì¤Æ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤âÌòÎ©¤ÄºÇ¶¯¤Î°û¤ßÊª¤Ç¤¹¡£
----------
ÀÐ¸¶ ·ëÕé¡Ê¤¤¤·¤Ï¤é¡¦¤æ¤¦¤ß¡Ë
°å³ØÇî»Î¡¢¥¤¥·¥Ï¥é¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹
1948Ç¯¡¢Ä¹ºê¸©À¸¤Þ¤ì¡£Ä¹ºêÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡¢Æ±Âç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£°å³ØÇî»Î¡£Ç¯´Ö365ÆüµÙ¤à¤³¤È¤Ê¤¯¿Ç»¡¡¦¹Ö±é¡¦¼¹É®¡¦¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¤òÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÃø¤Ë¡Ø65ºÐ¤«¤é¤Ï¡¢¶õÊ¢¤¬ºÇ¹â¤ÎÌô¤Ç¤¹¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡Ë¡£
----------
¡Ê°å³ØÇî»Î¡¢¥¤¥·¥Ï¥é¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹ ÀÐ¸¶ ·ëÕé¡Ë