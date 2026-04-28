【2026年GW】BLACKPINKリサが手がける「LLOUD」ポップアップがリステアで5月1日から開催。日本初上陸アイテムも

BLACKPINK（ブラックピンク）のLISA（リサ）が設立したクリエイティブ・プラットフォーム「LLOUD（ラウド）」のポップアップイベント『LLOUD POP-UP in Tokyo』が、5月1日（金）から5月7日（木）まで、東京・六本木のRESTIR（リステア）で開催される。

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今回のポップアップでは、2026年3月に開催されたComplexCon Hong Kongで披露された「LLOUD GYM COLLECTION」のラインナップに加え、「LLOUD × IWANNABANGKOK（アイワナバンコク）」によるスペシャルコラボレーションアイテムが日本初上陸する。

会場では、LISAのアイコニックなスタイルを反映した最新ライン「LLOUD GYM COLLECTION」を中心に展開。アクティブウェアの機能性とストリートの躍動感を融合させた、現代のライフスタイルに寄り添うコレクションがそろう。

また、タイ・バンコクを拠点に、アバンギャルドなデザインで注目を集めるストリートブランド「IWANNABANGKOK」とのコラボアイテムも並び、LISAの感性とタイのユースカルチャーが交差するラインアップを楽しめる。

■LLOUD GYM COLLECTION

洗練されたシルエットとエフォートレスなムードを備えたジムウェアシリーズ。トレーニングシーンはもちろん、タウンユースでも存在感を放つアイテムが揃う。

■LLOUD × IWANNABANGKOK(C) Special Collaboration

両者のアイデンティティが交差する、遊び心のある限定デザインが特徴。LISAのパーソナリティとタイのユースカルチャーが融合した、本イベントならではのスペシャルピースとなっている。

【開催概要】

「LLOUD POP-UP in Tokyo」開催期間：2026年5月1日（金）13時〜 2026年5月7日（木）20時会場：RESTIR（リステア）住所：東京都港区赤坂9-6-17営業時間： 11:00〜20:00Instagram：https://www.instagram.com/restirofficial/