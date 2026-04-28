ミートソースの黄金比率の人気レシピ。うまみ凝縮、失敗しない基本の作り方

トマト缶の酸味に、炒めた香味野菜の甘みがなじんだ、すっきりとやさしい味わい。スープの素でこくをプラスしています。

このミートソース、ほかにもこんなメニューに使えます！

パスタ、ドリア、グラタンなどに幅広く使えます。味つけがシンプルなので、辛みをたしてタコミートやチリビーンズなどにアレンジしても。