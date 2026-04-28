ミートソースの黄金比率の人気レシピ。うまみ凝縮、失敗しない基本の作り方

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なんとなーく味つけして、おいしかったりイマイチだったり。そんな人にオレぺから提案したいのが、いつでも味つけに成功する魔法の配合、「味つけ黄金比率」です。量りやすく覚えやすい、できるだけシンプルな配合で、試作を重ねたオレぺの自信作なんです！　今回は、黄金比率のソースで失敗なく作れる、うまみたっぷりの「スパゲティミートソース」をご紹介します。

たとえば、
「スパゲティミートソース」の味つけなら。

ミートソースの黄金比率

このミートソースってどんな味？

トマト缶の酸味に、炒めた香味野菜の甘みがなじんだ、すっきりとやさしい味わい。スープの素でこくをプラスしています。

このミートソース、ほかにもこんなメニューに使えます！

パスタ、ドリア、グラタンなどに幅広く使えます。味つけがシンプルなので、辛みをたしてタコミートやチリビーンズなどにアレンジしても。

黄金比率の
スパゲティミートソース

洋食の大定番として、ぜひ覚えておきたいソース。
香味野菜をじっくり炒めて甘みを引き出すことが、深みのある味に仕上げるポイントです。

材料 　作りやすい分量（約4人分）

ミートソース※〈具材〉　・合いびき肉　1パック（約350g）　・玉ねぎ（大）　1個　・にんじん　1/2本　・にんにく　1かけ※冷蔵で5〜6日、冷凍で4週間ほど保存可能。〈味つけ用〉　・ホールトマト缶詰（400g入り）　1缶　・洋風スープの素（顆粒）　小さじ1　・塩　小さじ1　・こしょう　少々赤ワイン　1/2カップスパゲティ　160gオリーブオイル　大さじ1※冷蔵で5〜6日、冷凍で4週間ほど保存可能。

下準備

・玉ねぎ、にんにくはみじん切りにする。
・にんじんは皮をむき、縦にせん切りにしてからみじん切りにする。

作り方

1香味野菜を炒める

フライパンにオリーブオイル、にんにくを入れ、中火で熱する。香りが立ったら玉ねぎ、にんじんを加え、10分ほど炒める。あまり動かさず、ときどき混ぜるくらいでOK。玉ねぎが透き通ってしんなりとしたら炒め終わり。
POINT!
ミートソースの味のベースになるのが、炒めた香味野菜。焦がさずじっくりと炒めることで、甘みやうまみを引き出せるんです。10分は長いですが、がんばる価値あり！

2ひき肉を加え、さらに炒める

ひき肉を加え、ほぐしながら2〜3分炒める。香味野菜となじんでぱらぱらになり、肉の色が完全に変わったらOK。

3味つけし、煮る

赤ワインを加え、1〜2分煮立たせてアルコール分をとばす。水3/4カップと、味つけ用の材料を加え、トマトを木べらでつぶす。煮立ったら弱めの中火にし、ときどき混ぜながら、ふたをせずに20分ほど煮る。

4スパゲティにかける

水分がとんでとろみがつき、木べらでこすると底が見える状態になったら完成。熱湯2リットルに塩大さじ1強（分量外）を入れ、スパゲティを表示時間どおりにゆでる。水けをきって器に盛り、ミートソースを1/4量ずつかける。
（1人分625kcal、塩分3.2ɡ）

ミートソースでアレンジレシピ
なすのミートグラタン

同じソースでちょっとアレンジ！
ソテーしたなすは甘みのあるジューシーな味わい。
ミートソースと相性抜群です。

材料 （2人分）

ミートソース（上記参照）　1/2量なす（大）　3個（約300g）ピザ用チーズ　50gオリーブオイル

作り方

1材料を切って焼く

なすはへたを切り、幅1cmの斜め切りにする。水に5分ほどさらし、水けを拭く。フライパンにオリーブオイル大さじ2を強めの中火で熱し、なすを並べて2分ほど焼く。裏返してさらに1分焼き、取り出す。

2オーブントースターで焼く

耐熱皿になす、ミートソースを1/3量ずつ交互に重ね入れ、ピザ用チーズをふる。予熱したオーブントースターで、チーズがこんがりするまで6〜7分焼く。
（1人分555kcal、塩分2.3ɡ）

カルボナーラ、ペペロンチーノ
などのパスタや、
チヂミ、キッシュなどの
生地にも「黄金比率」が！

昔ながらの基本料理だけじゃなく、
いまどきの定番も含む100メニューの「黄金比率」を
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料理/市瀬悦子　撮影/郄杉 純　スタイリング/浜田恵子