『チェンソーマン』マキマ激似！アイドルに大反響「妖艶な感じだね」「ガチ似合いすぎ」
アイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が26日、自身のXを更新。アニメ『チェンソーマン』マキマのコスプレ写真を投稿すると、ネット上で話題になっている。
【写真】顔＆服装そっくり！『チェンソーマン』マキマ姿の大谷映美里
大谷はXで「赤髪にしたので、チェンソーマンのマキマさんのコスプレをしてみました！」と報告。あわせて『チェンソーマン』マキマのコスプレ写真を3枚投稿した。
白シャツ＆黒ネクタイ、赤髪とマキマになりきった姿にネット上では「クオリティ高すぎるｗｗｗｗｗｗｗすご！」「マキマさん似合いそうだなと思ったらしっかり可愛くて綺麗で妖艶な感じだね」「ガチ似合いすぎてやばいな」「がちでえぐいっす ほんとにすきです まじでお姉さん感大好き」などの声が出ている。
『チェンソーマン』は、チェンソーの悪魔・ポチタとともにデビルハンターとして暮らす少年・デンジが主人公で、親が残した借金返済のためド底辺の日々を送る中、デンジはポチタと契約し、悪魔の心臓を持つ『チェンソーマン』として蘇り、世の悪魔を狩るダークヒーローアクション。
『週刊少年ジャンプ』で2018年12月より連載がスタートした同名漫画が原作で、コミックスは累計3400万部を突破。2020年12月14日発売の同誌にて第1部「公安編」が完結し、2022年7月より少年ジャンプ＋にて第2部の連載がスタートすると、2026年3月に最終回を迎えた。2022年10月〜12月にかけてテレビアニメが放送され、2025年に公開された劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は興収108億円を超える大ヒットとなった。アニメは『レゼ篇』の続編となる『チェンソーマン 刺客篇』が制作されることが決まっている。
【写真】顔＆服装そっくり！『チェンソーマン』マキマ姿の大谷映美里
大谷はXで「赤髪にしたので、チェンソーマンのマキマさんのコスプレをしてみました！」と報告。あわせて『チェンソーマン』マキマのコスプレ写真を3枚投稿した。
白シャツ＆黒ネクタイ、赤髪とマキマになりきった姿にネット上では「クオリティ高すぎるｗｗｗｗｗｗｗすご！」「マキマさん似合いそうだなと思ったらしっかり可愛くて綺麗で妖艶な感じだね」「ガチ似合いすぎてやばいな」「がちでえぐいっす ほんとにすきです まじでお姉さん感大好き」などの声が出ている。
『週刊少年ジャンプ』で2018年12月より連載がスタートした同名漫画が原作で、コミックスは累計3400万部を突破。2020年12月14日発売の同誌にて第1部「公安編」が完結し、2022年7月より少年ジャンプ＋にて第2部の連載がスタートすると、2026年3月に最終回を迎えた。2022年10月〜12月にかけてテレビアニメが放送され、2025年に公開された劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は興収108億円を超える大ヒットとなった。アニメは『レゼ篇』の続編となる『チェンソーマン 刺客篇』が制作されることが決まっている。