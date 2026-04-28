馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回は英国馬スキーパラダイスが勝った１９９４年の京王杯スプリングＣを取り上げる。この年から門戸を開放した外国馬が４着までを独占。日本競馬に衝撃を与えた一戦だ。

外国からの刺客が次々と日本馬を飲み込んだ。直線入り口。好位追走していたスキーパラダイスがインから抜け出しにかかる。外から抵抗するように追い比べを続けるザイーテン。内ラチ沿いからサイエダディもしぶとく伸び、後方からドルフィンストリートも差を詰めてくる。その後方に沈む日本馬たち。世界との差を見せつけられた。

勝ったのはスキーバラダイス。武豊は内から先頭に立った後もステッキをほぼ入れず、まだ余力がたっぷりあるような手応えで後続を突き放す。最後は後方を振り返るほどの余裕があるほどで、２着のザイーテンを１馬身半突き放した。初コンビだった武豊も「ゴール前では余裕があった。同じようなレースができれば本番でも楽しみ」と安田記念への期待を膨らませる走りだった。

勝ったスキーパラダイスはＧ１勝利こそないが、前年にジャックルマロワ賞からムーランドロンシャン賞、フォレ賞、ＢＣマイルと実力馬が集まる世界のＧ１で４戦連続２着。さらに２〜４着馬はすべて欧州でＧ１を勝ってきた実力馬ばかり。一方、１１頭の日本馬の中でＧ１勝ち馬は５着のホクトベガ１頭のみだった。実力差が歴然としていたレースではあったが、門戸開放直後に与えたインパクトは強烈。外国馬たちが４着までを独占した１９８４年の第１回ジャパンＣの衝撃を思い起こさせるものだった。

スキーパラダイスは引退後、日本で繁殖牝馬となり、阪神牝馬Ｓを勝ったエアトゥーレなどを送り出した。その子供からは皐月賞馬のキャプテントゥーレや、重賞勝ちのアルティマトゥーレやクランモンタナが出るなど、偉大な血は子供たちに受け継がれている。