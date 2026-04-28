ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで、日本史上初となる金メダルを獲得した三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が２８日、都内で引退会見を行った。

質問に答える際には、お互いがお互いの顔を見つめて言葉を選んだり、手に持ったマイクを口元から外して言葉を交わし合うなど、パートナーとしての信頼関係、絆の深さ、強さを改めて感じさせる会見だった。

ＳＮＳが沸いたのは、三浦が木原のことを「木原さん」と呼んだこと。「木原さんと組んだ７年間は、アスリートとしてだけじゃなく、人として成長することができた。７年間はかけがえのない時間」など、何度も「木原さん」と発言。これまで三浦は、金メダル獲得時に「龍一くんが昨日からずっと泣いてて」と発言するなど、９歳年上のパートナーを「くん付け」で呼ぶことが多かった。

ネットでは「りくちゃんの木原さん呼びも素敵」「ギャップ萌え」「木原さんは変わらず『りくちゃん』と言い続けてる」「改めて仲の良さを感じるなぁ」「りくちゃんの白いジャケット、カッコよ」「最高のペアだね」「思いが伝わるいい会見」などと反応があった。

◆三浦璃来（みうら・りく）２００１年１２月１７日、兵庫県宝塚市出身。大阪・向陽台高−中京大出。カナダを拠点に木原と組んで７季目となった２５〜２６年シーズンのミラノ・コルティナ五輪ペアで金メダルを獲得し、団体で銀メダル。世界選手権は２３年大会、２５年大会で優勝した。趣味はヘラジカのぬいぐるみ集め、動画鑑賞、ゲーム。特技は回し蹴り、ゴロゴロすること。１４６センチ。

◆木原龍一（きはら・りゅういち）１９９２年８月２２日、愛知県東海市出身。愛知・中京大中京高−中京大出。１１年世界ジュニア選手権男子代表で、１３年にペアに転向した。五輪には４大会連続で出場し、１４年ソチ大会は高橋成美と、１８年平昌大会は須崎海羽と、２２年北京五輪からは三浦と組んだ。趣味は山登り、古城巡り、筋トレ。特技は野球、サッカー、リバウンドジャンプ。１７４センチ。