『M-1』王者・たくろう、上京後初の給料にホクホク 赤木裕「額面見て、ニヤニヤ」
タレントの小倉優子、お笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）が28日、都内で行われたサントリー「東京タワー オールフリーDAY」体験取材会に出席。4月から上京してきた『M-1』王者のたくろうは、まもなく1ヶ月を迎える現状について赤裸々に打ち明けた。
【写真】絶景のなかで！華やかな装いのたくろう＆小倉優子
きむらは「正直、僕は少しさみしさがありますね。大阪って、みんなが住んでいる地域が1個くらいしかないんですよ（笑）。東京はけっこう散らばっているので、すぐ集まるっていうのができなくて、あんまり人に会えていない。大阪は、呼んだらチャリで5分以内で来るので」と率直な思いを告白。
一方の赤木は「この前、25日がお給料日だったんで。M-1優勝してからのお給料ということで、もううれしい気持ちでいっぱいです。東京来てから初めての給料で、大阪のさみしさとか全部吹き飛んでます（笑）。額面見て、ニヤニヤしています」とホクホク顔だった。
今回のイベントが初共演となった小倉とたくろう。小倉が「（『M-1』後に）ビバリーヒルズの話題がすごかったですよ！終わってから、密着まで見たっていうママとかいました」と声を弾ませる一方、赤木は「こりん星、何度か行かせていただきました（笑）」とボケていた。
イベントでは、東京タワー名物、メインデッキ（150メートル）へと続く約600段の「オープンエア外階段」（外階段）を無料開放。通常はメインデッキまでの展望料金が必要となるが、この2日間に限り、外階段を利用する場合は展望料が無料になるほか、リニューアルした「オールフリー」を無料で試飲できる。さらに、メインデッキ内には、外階段利用者限定で利用できる、開放感あふれる特別装飾エリア「気分開放エリア」を設ける。
【写真】絶景のなかで！華やかな装いのたくろう＆小倉優子
きむらは「正直、僕は少しさみしさがありますね。大阪って、みんなが住んでいる地域が1個くらいしかないんですよ（笑）。東京はけっこう散らばっているので、すぐ集まるっていうのができなくて、あんまり人に会えていない。大阪は、呼んだらチャリで5分以内で来るので」と率直な思いを告白。
今回のイベントが初共演となった小倉とたくろう。小倉が「（『M-1』後に）ビバリーヒルズの話題がすごかったですよ！終わってから、密着まで見たっていうママとかいました」と声を弾ませる一方、赤木は「こりん星、何度か行かせていただきました（笑）」とボケていた。
イベントでは、東京タワー名物、メインデッキ（150メートル）へと続く約600段の「オープンエア外階段」（外階段）を無料開放。通常はメインデッキまでの展望料金が必要となるが、この2日間に限り、外階段を利用する場合は展望料が無料になるほか、リニューアルした「オールフリー」を無料で試飲できる。さらに、メインデッキ内には、外階段利用者限定で利用できる、開放感あふれる特別装飾エリア「気分開放エリア」を設ける。