◆第１５２回ケンタッキーダービー・Ｇ１（日本時間５月３日朝７時５７分、米国チャーチルダウンズ競馬場・ダート２０００メートル）

ＪＲＡ海外馬券発売対象で、米３冠初戦の第１５２回ケンタッキーダービー・Ｇ１（日本時間５月３日、チャーチルダウンズ競馬場・ダート２０００メートル）に日本調教馬２頭が参戦する。ＵＡＥダービーの覇者ワンダーディーンを送り込む高柳大輔調教師（４８）＝栗東＝が、単独インタビューで歴史あるレースへの熱い思いを明かした。（取材・構成 山本 武志）

ずっと見つめ続けている。初挑戦から２年。高柳大調教師がケンタッキーダービーへ戻ってくる。

「芝で日本ダービーがあるように、日本にもダートで一応目標はあるんですけど、世界の方がレベルも注目度も高い。やはり、世界のダービーですよね。ダートで３歳馬の頂点に立てる。行きたい、そして勝ちたいレースだと思っています」

口調は冷静だが、行動は熱い。厩舎でこのレースの予備登録を行ったのは１４頭。日本馬全体で４０頭しかいないなか、圧倒的に最多の頭数をエントリーした。今年に限った話ではなく、最近では毎年だ。

「結構すごい数を登録したってヤフーニュースに出ているのを見て、逆にみんなしていないんだと思ったぐらいですけどね（笑）。可能性を高めるためにはしないと、と思っています」

今年はワンダーディーンで挑戦する。年頭にまだ１勝馬の身ながら海を渡り、サウジダービー４着後、ドバイのＵＡＥダービーで勝利をつかみ、道を切り開いた。

「距離は長い方がいいし、ドバイは本当に具合がよかった。サウジより馬に張りが出て、ひと回り大きく見せていました。レースは前が止まると思って、後ろのパイロマンサー（３着）を見ていたんですが、なかなか相手が止まらなくて…。（鞍上の）クリスチャン（デムーロ）がいい判断で（序盤から）出していってくれました」

２年ぶりに味わう「スポーツの中で最も偉大な２分間」。テーオーパスワードと挑んだ２年前の記憶はよく覚えている。

「パドックでは内にぎっちり人がいる、人の壁みたいな状態。初めての経験だからイレ込んではいました。人も馬も（レース前に）歓声の中で馬場を歩くんですけど、それも初めて。いろいろなことに気を使ったからいっぱいいっぱいで、達成感はなかったですね。ただ、もっとアウェー感があるのかなと思ったけど、みんながケンタッキーダービーを応援しているという雰囲気ではありました」

血をつなぎ、心を通わせた“チーム日本”で挑む。自ら手がけた母のワンダーシエンプロはワンダーアキュート産駒。父は現３歳世代の血統登録頭数が４４頭と少ないディーマジェスティ。血統的な派手さは全くないが、育て上げた“叩き上げ”のエスコートを、今回は坂井に託す。

「お母さんはずば抜けた能力があったわけじゃないけど、本当に丈夫で素直で、嫌な性格を出さないような馬でしたね。（血統的な地味さは）パスワードの時の方が思っていました（笑）。瑠星も経験しているし、言葉の壁がないのはやりやすい。前回もそういう壁がないように（カナダリーディング３度の騎手で現在は米国拠点に活躍する木村）和士にお願いしたので」

刻一刻と近づいている決戦の時。海外転戦を続け、たくましさを増している愛馬への信頼を深めながら、再び海を渡る。

「馬場適性は行ってみないと分からない。ただ、馬場よりも１コーナーまでの位置取りや流れが厳しいので、それに対応できるかですね。まずは無事に出走したい。そして、出るからにはチャンスなので、勝てるように、ここからしっかり仕上げていきたいと思います」

◆高柳 大輔（たかやなぎ・だいすけ）１９７７年６月７日、北海道生まれ。４８歳。京都産業大学を卒業後、ノーザンファーム勤務を経て、０３年１０月に栗東入り。１８年３月に厩舎を開業。２１年アンタレスＳで重賞初制覇、同年チャンピオンズＣ（いずれもテーオーケインズ）でＧ１初制覇を飾る。重賞１０勝を含むＪＲＡ通算１９１勝。Ｇ１はミュージアムマイルの２５年皐月賞、有馬記念など４勝。今年のＵＡＥダービーで海外重賞初制覇。父は北海道で競走馬の生産牧場を営み、兄は美浦の高柳瑞樹調教師。

◆テーオーパスワードの２４年ケンタッキーダービー 新馬、伏竜Ｓと連勝し、わずかキャリア３戦目での出走。日本からはフォーエバーヤングも出走し、注目を集めていた（３着）。木村和士とのコンビで道中は後方に下がったものの、大外から位置を押し上げると、しぶとく脚を使う５着。ＪＲＡオッズでも１３番人気の伏兵扱いだった。

◆ワンダーディーンの血統 母のワンダーシエンプロはすべてダートを走り、５歳３月の引退時は３勝クラスに在籍。その父ワンダーアキュートは中央で出走した直子が６世代でわずかに２３頭しかいない。また、テーオーパスワードも母系は兄姉３頭が中央で勝利がなく、父コパノリッキーもまだ中央では重賞勝ち馬を出していない。